Elsa y Elmar: "Me juntaron a Zahara a la fuerza y ha salido una cosa divina"

Cantante y compositora colombiana con una trayectoria en el mundo de la música compuesto por una década sobre el escenario, tres discos, varios EPs y un buen puñado de sencillos. Elsa y Elmar aterrizó en España como una de las colaboraciones estrella que forman parte del último álbum de Leiva, Cuando te muerdes el labio, pero a la intérprete de 30 años que estuvo nominada a tres Grammys —que le arrebató Rosalía— hace tiempo que le sobra experiencia y arte.

Elsa y Elmar actúa por primera vez en España

Elsa Margarita Carvajal, el nombre real de la cantante, lleva cinco años viviendo en México y esta es su primera vez en suelo español con fines laborales. Algo llamativo para ella está siendo encontrarse con la diferencia comunicativa entre América Latina y España, a pesar de compartir idioma: "Allá todo es con mucho cariño, mucho tacto, la comunicación allí debe ser: 'eres hermosa, preciosa, pero hazme el favor y mejora, se puede hacer mejor", mientras que en la península se hace gala de un lenguaje más directo que puede llegar a impactar. "Aquí es: 'lárgate, córrete, quítate", ha contado entre risas a nuestros presentadores de Cuerpos Especiales.

Este jueves 14 de septiembre el local Café Berlín, conocido por sus conciertos de jazz y el ambiente especial del sitio, acogerá la música de Elsa en lo que será su primer bolo en territorio español, para el que, en el momento de la entrevista, solo quedaban unas 20 entradas.

"La idea del acústico me da ilusión porque estoy en un sitio que no es mi país", ha contado la cantante, que no tarda en reconocer su miedo: "Cuando me dijeron de hacerlo lo primero que pensó mi cabeza fue: '¿qué tal que no haya nadie?". Autoboicot como forma de vida. "¿Por qué?" han preguntado Eva Soriano e Iggy Rubín. "¡Porque no tengo ni idea!", se ha reído ella.

La relación entre Elsa y Elmar y Leiva

"Es un precioso", dice la cantante nada más escuchar el nombre de Leiva. Su herencia musical e influencias han venido en gran parte del rock y la música española: "Mi adolescencia giró en torno a ser muy fan de grupos españoles. Fito y Fitipaldis, Joaquín Sabina, Jorge Drexler viviendo aquí, Extremoduro, pero no llegué a Leiva", ha confesado la intérprete de amantes y amigos.

Sin embargo, Elsa sí conocía Pereza, el grupo del que formó parte el cantante madrileño durante más de 10 años antes de empezar su carrera como solista. La canción de Todo, estaba en el radar de la artista, pero nunca supo que era suya.

"Para mí la escena alternativa actual y futura está en España y en Argentina"

El encuentro real entre ellos ocurrió en la gala de premios Grammy en 2019. "Él es una preciosidad, iba yo por los Grammy y un hombre me avallasa y yo: '¿quién es este hombre?', un duende del rock", se saludaron y Leiva fue directo: "Quiero que aparezcas en mi disco". El intercambio de teléfonos fue el siguiente paso y la conclusión, una canción que mezcla el rock del español y el "pop espiritual", como ella define su música, de la colombiana.

¡Exclusiva! Zahara, la próxima colaboración de Elsa y Elmar

La agenda del móvil de Elsa y Elmar rebosa contactos de gente talentosa. Su música es un claro reflejo; colaboraciones con Leiva, Carla Morrison, Bruses, Conociendo Rusia y su último trabajo, de la mano del compositor argentino Louta, Diamante.

Elsa y Elmar, Conociendo Rusia - pelo suelto

"Últimamente ando enamorada de los artistas argentinos, porque admiro muchísimo la escena alternativa", puntualiza la artista, que vaticina buenas noticias en el panorama indie español: "Para mí la escena alternativa actual y futura está en España y en Argentina", revela la colombiana.

La cantante está en España para su primera actuación, pero también la han traído aquí otros motivos que tienen que ver con la preparación de un proyecto musical. "Es una colaboración inesperada", adelantaba la artista.

¿Elsa y Elmar ft...? ¡Zahara! "Nos juntaron a hacer una canción a la fuerza a Zahara y a mí y salió una cosa divina", ha explicado la intérprete de Flecha. La cantante nos ha regalado una exclusiva que ha iluminado este miércoles para inyectarnos ilusión y ganas de escuchar música en vena.

"Es por lo que vine a España", ha confesado. Lo del concierto le pilla de paso.

Esperamos con los brazos abiertos un sonido que promete mucho, mucho.