Zahara anuncia nuevo álbum: " 'PUTA' ahora es 'REPUTA' "

Hace poco más de un año desde el lanzamiento de PUTA, el álbum con el que Zahara dejó atrás las metáforas para hablar con crudeza de las experiencias más oscuras de su vida. Ahora, la artista reinterpreta este reciente y exitoso disco junto a grandes nombres de la escena nacional.

En REPUTA, Zahara invita a artistas y bandas a las que admira a acompañarla y a reinterpretar algunas de las canciones de PUTA. De la misma manera, les anima a crear nuevas versiones inspiradas en las originales o a versionarlas en solitario.

Se trata de un disco en el que participan Alizz, Carolina Durante, Cora Novoa, Delaporte, La Oreja de Van Gogh, María José Llergo, Perarnau IV, PRETTY PRETTY 2000, Producciones Extintor (Marcel Bagés i David Soler), Rodrigo Cuevas con la Asociación Musical Ubetense y Shego. El resultado será un álbum más ecléctico que el original, donde hay espacio para géneros tan dispares como el rock, el techno, el indie y hasta el reggaetón.

REPUTA será editado por GOZZ Records e incluirá, además de estas nuevas versiones, La hostia de Dios, la canción que Zahara publicó el 29 de abril con motivo del primer aniversario de PUTA.

Zahara ha explicado a través de redes sociales en qué consistirá este nuevo proyecto: "REPUTA es un disco con colaboraciones flipantes de unos artistas que me han roto el corazón. Han conseguido que en este disco no solo haya versiones y remezclas, sino también canciones que, aún llamándose igual que en PUTA, son completamente nuevas, tanto en música como en letra. Hay mucha electrónica, pero también pop, rock, una banda municipal y hasta reggaetón. Y no os lo vais a creer, sentido del humor".

Aunque habrá que esperar todo el verano para conocer el disco completo, a partir del próximo 10 de junio se habilitará la preventa en los canales habituales.

'PUTA': un disco sobre el dolor y la culpa

El 30 de abril de 2021 Zahara lanzaba PUTA, considerado uno de los mejores discos del año 2021. De hecho, logró debutar en el número uno de itunes España en las primeras horas posteriores a su publicación superando a trabajos de otras artistas españolas como Bad Gyal y Aitana. También se convirtió en el segundo álbum más vendido del país en todos los durante la primera semana de mayo y, de igual manera, fue el segundo vinilo más vendido.

Lo cierto es que este trabajo recoge temas en las que hablaba sin filtro de algunas de las experiencias más oscuras y complicadas de su vida. Es un trabajo arriesgado que fue muy bien acogido y que recoge una historia personal que terminó siendo universal. De hecho, fueron muchos los oyentes que se identificaron con sus vivencias y convirtieron el disco en todo un éxito.

Algunas de sus canciones más escuchadas son Flotante, a todos los hombres a los que he querido mal o Sansa.

Tan fuerte ha sido la repercusión de esta primera entrega, que la artista ya está trabajando en REPUTA, esta segunda parte que ofrece una nueva vida a algunas canciones que ahora contarán con una nueva versión. En algunos casos en solitario y, en otros, con la compañía de otros artistas y bandas a las que admira.