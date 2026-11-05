PRESENTA 'FLIPAR'

La entrevista de Jorge Blass en 'Cuerpos especiales'

Jorge Blass vuelve a Cuerpos especiales para hablar de Flipar, su nuevo espectáculo que llega el 2 de diciembre al Teatro Pavón de Madrid. El ilusionista cuenta que en los cinco primeros minutos hace 27 trucos, revela su momento favorito del show y recuerda la figura de Juan Tamariz, quien le dio varios consejos para este espectáculo. Además, cierra la entrevista con un truco que deja a Eva Soriano y Nacho García sin palabras.