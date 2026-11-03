Edu Galán: "Me preocupan muchísimo los niños famosos que salen en YouTube haciendo unboxing"

Edu Galán se inspiró en John Lennon para dar título a su último libro, un ensayo sobre el mundo de la fama y los famosos en el mundo actual.

El escritor, guionista y psicólogo acaba de lanzar Más famosos que Jesucristo y sobre él ha hablado este martes con Eva Soriano y Nacho García.

"El libro va sobre este fenómeno que consumismos todos los días, los famosos", ha dicho sobre su relato que "se dedica a los procesos que hay detrás de la fama y cómo nos relacionamos con esta".

"A mí como psicólogo me interesa mucho la relación indirecta que hay entre el famoso y la masa anónima", ha seguido el autor señalando que "el famoso no conoce a la masa pero los de la masa cree conocer al famoso perfectamente". "Al famoso actual se le pide ser cercano, que enseñe su vida... Todo lo contario que los famosos del principio del siglo XX", ha añadido.

Para Edu Galán hay una cuestión clave: "A mí me interesa saber qué pasa ahí y por qué los famosos se han convertido en parte de nuestra familia, por qué establecemos relaciones parasociales con ellos". Llegan hasta el punto de que sufrimos con los problemas de esos famosos que seguimos y nos alegramos de sus lobros personales.

"Ahora se pide que los famosos sean humanos y a principios del siglo XX se les pedía que fueran aspiracionales", ha señalado sobre la diferencia entre los famosos de antes y los de hoy, a los que conoces mejor que a tu familia. "Hay gente que siente que te conoce más a ti que a su primo, al que ve una vez al año y que no está en redes", ha dicho al hilo de esto a Eva Soriano.

En Más famosos que Jesucristo, el escritor plantea otras cuestiones como la relación que establecemos con nuestro cuerpo a partir de lo que vemos en famosos o famosas o incluso la que establecen los propios famosos (muchas veces actores) que dan vida a personajes imperecederos como vampiros. Las temporadas pasan, sus personajes no envejecen, pero ellos sí.

Además, aunque no demoniza la fama, Edu Galán apunta que antes de adentrarte en ella tienes que valorarlo. "Yo no digo que sí o que no, lo que digo es que sepas lo que haces", recomienda antes de lanzarse a ese foso a veces sin fondo.

El psicólogo pone el foco toen dos asuntos que le preocupan especialmente. Por un lado, la fama sobrevenida: "La gente que no quiere ser famosa y se viraliza. Se te cae el mundo encima". Y por otro, los niños famosos.

"Una cosa que me preocupa muchísimo son los niños famosos, las familias que sacan a los niños en YouTube haciendo unboxing", ha apuntado para debatir sobre los padres de estos niños que le muestran un mundo irreal. "Crecen en un mundo loco y hasta cierto punto sobreestimulado", ha dicho para luego insistir. "Niños, eso no es la vida real".

Edu Galán podría haberse quedado horas charlando con Eva y Nacho porque en este tema los presentadores no han necesitado guion. Han mirado de reojo las preguntas y se han lanzado a una charla relajada que bien podría haberse extendido toda la mañana.