Sandra Sánchez y Jesús del Moral, sobre la historia detrás de 'Karateka': "La capacidad mental es lo que puede cambiar el resultado"

Cuerpos especiales ahonda en el mundo del karate con la visita de Sandra Sánchez y Jesús del Moral , que acaban de estrenar la película Karateka , basada en la extraordinaria vida de la invitada, considerada una de las mejores karatekas de todos los tiempos.

Sandra Sánchez y Jesús del Moral aterrizan este lunes en Cuerpos especiales con "mucha energía" para hablar de su recién estrena película Karateka, donde se narra su propia carrera deportiva.

Karateka es una película biográfica y deportiva basada en la extraordinaria vida de Sandra Sánchez, considerada una de las mejores karatekas de todos los tiempos. Dirigida por Aritz Moreno, el filme narra cómo la deportista se enfrentó a un deporte históricamente dominado por Japón. De la mano de Jesús del Moral, su entrenador y compañero sentimental, emprende un camino lleno de sacrificios, disciplina y superación que la llevará a conseguir algo que parecía imposible.

La deportista e invitada al anti-morning show ha contado cómo la contactaron para hacer una película sobre ella, y ella fue la que puso en contacto a cineastas en su propia casa. "Lo primero que haces es mirar dónde está la cámara oculta", ha bromeado Del Moral sobre cómo es que te digan que quieren hacer una película sobre tu vida.

"Hasta que no puse sobre la mesa toda mi historia de vida no éramos conscientes"

"Hasta que no puse sobre la mesa toda mi historia de vida no éramos conscientes", ha insistido Sánchez sobre cómo fue llevar a la pantalla su propia vida.

"Nos metieron mucho miedo con que era ficción y que nos podíamos encontrar cosas que... Pero al final la peli es nuestra vida, pocas ficciones cuenta", ha asegurado la karateca sobre el filme. De hecho, la gente al salir del cine le pregunta a ella si realmente todo eso le ha pasado, y es "tal cual".

Los invitados de Cuerpos especiales han participado en guion y rodaje para la parte específica y técnica del karate, y también para la parte "más dolorosa" de la vida de Sandra.

Andrea Ros y Patrick Criado, protagonistas de la película

Sobre quiénes los iban a interpretar, al principio fue "un shock", porque fueron Andrea Ros y Patrick Criado. "El primer pensamiento con Andrea fue cómo plantearlo físicamente, cómo ponerla fuerte y atlética y mandar el mensaje de que las mujeres podemos ser fuerte y seguir siendo femenina", ha defendido la deportista. La actriz estuvo 16 meses entrenando con los karatecas, y mostró que tenía "un don" para transmitir todo lo que vivió Sandra Sánchez.

En cuanto a Patrick Criado, el actor no tenía "ni puñetera idea" del karate. "Fue un proceso de empezar a conocer y captar muy bien la esencia de lo que se quería en esta peli, y todos han hecho un papelón", ha explicado Jesús.

Sandra y Jesús tienen la habilidad de saber quiénes hacen karate y quién no en su forma de andar, y bromean con que es recurrente jugar a adivinar quién hace cada deporte en el mundo de la élite deportiva.

La historia real de 'Karateka'

Con 39 años, Sandra Sánchez ganó en 2021 la medalla de oro en Kata en Japón y contra una rival japonesa de 28 años. "Cuesta como asimilarlo, e incluso cuando lo vivía no era tan consciente hasta que pude verlo con perspectiva", ha confesado en Cuerpos especiales.

Eran los últimos Juegos Olímpicos para el karate. "Aunque todo alrededor pintaba complicado, yo sentía algo especial", ha compartido la deportista con Eva Soriano y Nacho García.

"La capacidad mental es lo que puede cambiar el resultado", ha defendido la karateca sobre alzarse con el primer puesto en un deporte, puesto que la técnica está muy equiparada.

Una estrategia fue intentar hacer el mismo kata para una final. "En cada ronda hay que hacer un kata diferente, y para la final te guardas el mejor", ha detallado Sandra sobre cómo funcionan estas competiciones.