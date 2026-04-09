Presenta 'La insolación'

La entrevista de Martin Urrutia en Cuerpos especiales

Martin Urrutia vuelve a Cuerpos especiales para presentar La insolación, su álbum debut que llega tres años después de Operación Triunfo. El cantante nos cuenta la relación del disco con la novela de Carmen Laforet, que leyó cuando era adolescente, y presenta en exclusiva la canción Déjalo Ir. También habla de por qué colabora con la banda catalana Hidrogenesse y adelanta cuál será el momento más álgido de sus conciertos. Por último, explica su papel en la película Kraken: el libro negro de las horas, que llega a los cines el 24 de abril.