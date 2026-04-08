Marlon presenta 'Hipersensible': "La sensibilidad es pararte y poner conciencia en las cosas que haces"

Antes de citarse con sus fans en la Sala Galileo Galilei de Madrid, donde presentan este miércoles su álbum Hipersensible, Marlon ha hecho una escapada al estudio de Cuerpos especiales —este miércoles en San Sebastián de los Reyes— para hablar con Eva Soriano y Nacho García de su cuarto álbum de estudio.

Los asturianos están ilusionados ante este lanzamiento, que llega el viernes 10 de abril, y que presentarán junto a una artista muy especial para ellos. Gale los acompañará en este bolo, han contado en exclusiva durante la entrevista, en la que también han avanzado que interpretarán todas las canciones del álbum. "En giras es difícil que puedas incluir el tracklist del disco entero", han contado.

Una de las canciones que sonará es Háblales, primer adelanto del disco que el público coreó fuerte durante su concierto en la última edición del Polar Sound.

La canción dice Háblales de todo lo que hicimos bien como si se tratase de un testamento para el día que se retiren de la música. "Creo que va de pensar que muchas veces hacemos las cosas mal o no sale todo como uno cree pero en realidad siempre hay cosas atrás que es como 'cuéntales que hay cosas que hicimos bien'. Cosas que hicimos bien, de una manera que hemos hecho con lógica y con cariño. Recordar que siempre hay cosas que hacemos bien", han explicado sobre lo críticos que somos a veces con nosotros mismos.

"Háblales' es recordar que siempre hay cosas que hacemos bien"

El disco también incluye el tema Hipersensible, que da nombre al álbum y que no habla de ser más o menos llorón. "Da la sensación de que el mundo va a 50.000 kilómetros por hora y nosotros sentimos la sensibilidad como pararte y poner conciencia en las cosas que haces, como sentir sin filtro, sin miedo, con todo lo que emocionalmente implica", han dicho sobre conectar con el presente.

A veces el día a día, la vorágine de disco, gira, grabación.. no nos deja disfrutar tanto del presente pero Marlon lo ha conseguido a la hora de componer. Ahí fue cuando estuvieron más presentes. "Es ser un poco de verdad para ti. Sentir que estás haciendo algo que te sale de dentro y que es de verdad, sin pensar en lo que puede pensar la gente ahí fuera", han seguido.

"Cuando estamos con una canción entre manos la trallamos 50.000 veces cada uno"

El proceso de composición no es precisamente rápido. Ellos mismos reconocen que escuchan las canciones 100 veces. "Es un defecto de hace años", han contado. "Cuando estamos con una canción entre manos la trallamos 50.000 veces cada uno y de ahí siempre salen pequeños retoques que se queda la canción final. Antes de que se conforme esa pieza la escuchamos compulsivamente", han apuntado sobre ese hábito que definen como "una putada para el productor".

La entrevista ha ido de sensibilidad y ahí Adrián tiene mucho que decir. El asturiano reconoce que le agobian las aglomeraciones desde que era pequeño, algo que a priori no sería compatible con su carrera como músico. "Cuando salgo al escenario estoy interpretando una especie de papel. Cuando bajo soy el Adri de casa, ahí es cuando lo paso mal", ha explicado antes de elegir, junto a sus compañeros, las canciones favoritas del álbum.

De Mudanza, Duele eHipersensible son las que se llevan la mención aunque los tres reconocen que esto va por momentos: "Te acabas encariñando con todas las que vas trabajando".