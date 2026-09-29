Presentan 'Nuda propiedad'

La entrevista de Maxi Iglesias y Susana Abaitua en 'Cuerpos especiales'

Los intérpretes Maxi Iglesias y Susana Abaitua se han pasado por Cuerpos especiales para presentar Nuda propiedad, la nueva película que protagonizan en la que una pareja decide comprar un piso bajo este régimen, creando situaciones y reflexiones solo posibles en el género de la comedia negra. "Es una locura comprar en nuda propiedad, es macabro. Estas esperando a que se muera y, que se muera, es una alegría", ha indicado la actriz, con su compañero asegurando que "con ese tono muy especial", es posible "sacar muchas conclusiones mientras pasas un buen rato".