Ernesto Sevilla: "Me gusta pensar que el protagonista de la película soy yo"

Al "actor, director y cómico", como ha presentado Nacho García a Ernesto Sevilla en el estudio de Cuerpos especiales, se le ha unido una autoatribuida vertiente profesional de "ingeniero" nada más llegar, aunque ha terminado confesando que se trataba de una "mentira". Sobre el arte de la farsa gira la última película en la que participa, Cuerpo Escombro (estreno el 9 de agosto), donde comparte reparto con grandes nombres como Dani Rovira, Antonio Resines, Marta Fernández Muro o El Langui.

Sevilla interpreta al hermano del personaje de Dani Rovira, a quien anima a fingir una minusvalía para poder acceder a un puesto de trabajo. "Me gusta pensar que el protagonista de la película soy yo, porque soy el que piensa todo", ha declarado, al tiempo que admitía que urdió una estrategia tampoco muy verídica de cara a si primer trabajo de Paramount Comedy. "Un amigo dijo que yo tenía un guión de una serie escrito entero y que tenía que presentarla la semana siguiente", ha recordado sobre aquella mentira piadosa, "la escribí, una Biblia, y me contrataron (...) se llamaba Dinamarca, una serie religiosa, era una fumada de mucho cuidado".

Se trata de la primera vez que el de Albacete comparte escena junto a Dani Rovira, una de las uniones más esperadas por los aficionados a la comedia en España. "Teníamos muchas ganas de trabajar juntos desde hace mucho tiempos y nos reímos un montón", ha indicado sobre su relación con el malagueñó, aunque los hábitos alimenticios y deportivos de su compañero han trastocado algunas de las dinámicas propias tras una jornada de rodaje. "Me dejaba solo", ha rememorado entre risas, "alguna caña se ha tomado, pero a una hora se acabó".

Cuerpo Escombro ha unido a algunos de los actores más relevantes de nuestro país como Marta Fernández Muro o Antonio Resines, de quien ha explicado que "tiene tanto oficio que llega al set y dirige más que el director", o El Langui, de quien ha revelado que "dio consejos a Dani Rovira". Además, Nacho García y Alba Cordero han revivido la visita del rapero a Cuerpos especiales, en la que explicó una anécdota sobre una gorra que prestó a Sevilla, pero el cómico no ha querido responder ya que ha preferido "no contestarle" porque, además, no le hace "ni puta gracia que se meta" con su cabeza.

Sobre sus nuevos proyectos como director, Sevilla ha deslizado que está trabajando en un largometraje "de espías" de cara a 2025 y, además, será el encargado de realizar el próximo videoclip de Ojete Calor, el grupo de sus compañeros Carlos Areces y Aníbal Gómez. "Todavía no he oído ni la cancion. Solo he dicho: Sí, Carlos", ha explicado con sorna.