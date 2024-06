Dani Rovira habla de su próxima película: "Tuve que plastificar el guión porque llorera, llorera"

Te interesa De esta manera celebra Dani Rovira que hace un año que superó el cáncer

Siempre es un gusto que alguien de la calidad artística y humana de Dani Rovira se acerque al estudio de Cuerpos especiales, más cuando se trata de una persona madrugadora y cuya rutina cuando no trabaja despierta envidias. "Me levanto a las 6:00, desayuno, tengo un poquito de lectura y me vuelvo a dormir", ha explicado sobre sus libranzas.

Esta vez, el actor y cómico ha acudido al antimorning show para presentar El bus de la vida, su próimo palícula que se estrenará el 3 de julio, un largometraje dirigido por Ibón Cormenzana que narra la historia de un profesor de música recién llegado a un pueblo de Euskadi al que le detectan un cáncer, una película con la que Rovira ha sentido muy diversas sensaciones después de haber superado él mismo un linforma de Hogdkin. "¿Y si no estoy preparado todavía para esto?; ¿Y si no hay otra oportunidad de hacer una película así?", son algunos de los interrogantes que se ha planteado el malagueño.

Se trata de una producción con la que Rovira ha pasado por diferentes fases del proceso. "Me ha removido mas el previo (...) Tuve que plastificar el guión porque llorera, llorera", ha recordado, aunque luego ha confesado algunos problemas para empaparse de lleno en el en su personaje. "Empecé a rodar la peli y, de repente, Terminator (...) Pensaba: mi cerebro esto ya lo ha superado. Y, entonces, no entraba".

Sin embargo, el resultado finalmente ha convencido con creces al actor. "Está todo bien", ha explicado a modo de reflexión para una película que transita por "una línea muy fina, porque es muy real y muy cruda, pero luego hay comedia, pero no es frívolo (...) Una Pequeña Miss Sunshine pero con metastasis".

De hecho, incluso se ha atrevido a formar parte de la banda sonora de la película cantando "un par de canciones". Una experiencia con la que ha recordado la etapa en la que "canturreaba de adolescente".

Rovira también se encuentra inmerso en plena gira de Vale la pena, su nuevo monólogo, en el que cierra sus creaciones en torno a "las tres emociones, a priori, más contrarias a la comedia" tras ¿Quieres Salir Conmigo? y Odio. "Voy a tope, ¿eh?", ha explicado de forma socarrona a Eva Soriano y Nacho García.

Se trata de un espectáculo en el que, además, está actuando en salas pequeñitas y el que ha dado cabida a "eso del Open Mic", un formato en el que apenas ha trabajado antes en su faceta humorística.

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM