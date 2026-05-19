Espido Freire compara 'Pretty Woman' con clásicos de Disney y roles medievales: "Aquí el milagro lo hace American Express, no Dios"

Espido Freire tiene referencias para dar y regalar, y con Pretty Woman la escritora se ha explayado en Cuerpos especiales , pasando por películas de Disney hasta hacer un repaso de mitos griegos y de las mujeres a lo largo de la historia.

Espido Freire aterriza entre carcajadas en Cuerpos especiales, para inundar de un poquito de cultura el anti-morning show. Y esta vez la colaboradora tiene claro que de Pretty Woman hay mucho que decir.

"Típica película que en los 90 nos parecía hasta romántica, pero ahora la ves y hay que revisar cosas", ha introducido la escritora. Y, por supuesto, primero la ha comparado con La Cenicienta.

"Julia Roberts cambia de vida no por una oposición, sino porque Richard Gere la recoge en un coche carísimo. Luego ocurre esta yincana de humillación social, las dependientas la miran... Y aparece ese gerente del hotel, el hada madrina, que te enseña a utilizar los cubiertos del pescado", ha resumido el filme para encontrar las similitudes con la película de Disney.

De La Cenicienta a mitos y otras películas Disney

Así, ha pasado a la segunda compasión,Pretty Woman con Pigmalión, "ese mito griego en el que un hombre crea a una mujer perfecta a través de una escultura que cubra vida". "Cada vez que alguien dice 'yo te veo potencial' una terapeuta da la entrada para un apartamento en la playa", ha lanzado Espido Freire, entre risas.

"Richard Gere pasa la película intentando convertir a Vivianne en ser presentable. Ella aprende protocolo en cuatro días mientras tu novio no ha aprendido a bajar la tapa del váter en seis años", ha dicho Freire con retintín.

Pretty Woman también ha sido comparada por las cortesanas del renacimiento, quienes "pertenecen a una tradición larguísima de mujeres que vuelven loco al poder precisamente porque no obedecen sus reglas, desde Grecia".

"Los hombres importantes siempre han dicho que quieren una mujer libre, pero libre, libre tampoco"

"Los hombres importantes siempre han dicho que quieren una mujer libre, espontánea divertida... Bueno, libre, libre tampoco", ha revindicado la colaboradora.

La cuarta colaboración ha llegado de la mano de Bella y la bestia: "En los 90 la bestia destruía empresas desde Wall Street, y Vivianne hace lo mismo que hace Bella, entrar en castillo y enseñar emociones". "Es el equivalente a la fantasía romántica de cambiar a un hombre. Spoiler: esto no pasa", ha resumido Freire.

Una quinta referencia se ha colado en el morning, "la idea de los 90 de que los tiburones financieros tienen sentimientos". "Esto ya no cuela tanto hoy en día, pues ves a un multimillonario misterioso en un ático y piensas que tiene tres podcasts y una denuncia colectiva mínimo".

"Aquí el milagro no lo hace Dios, sino American Express"

Por si eran pocas las comparaciones de Petty Woman, Espido Freire ha hablado de María Magdalena y las mujeres caídas de la literatura del siglo XIX: "Esa obsesión antiquísima por rescatar a una mujer impura. Aquí el milagro no lo hace Dios, sino American Express. Esto en los 90 parecía moderno".

La séptima y última referencia ha llevado a la escritora al feudalismo: "Esto es absolutamente medieval: Richard Gere es un príncipe y ella no asciende socialmente por esfuerzo. La elige un noble".

"Con todo esto cómo no va a funcionar Pretty Woman, lo tiene todo", ha concluido Espido Freire.