Espido Freire encuentra paralelismos entre 'Gasolina' y la 'Ilíada': "No es mucho más amable, Helena es un botín"

Espido Freire se atreve con cualquier canción y este martes la escritora le ha metido mano a Gasolina, uno de los grandes himnos del reguetón al que ha encontrado paralelismos con la Ilíada.

"Si algo nos enseña la literatura clásica es que no hay nada más poderoso que una mujer cuya presencia altera el orden del mundo", ha dicho al empezar su sección en Cuerpos especiales para apuntar el primer punto en común entre la canción de Daddy Yankee y la obra de Homero.

En el caso de la Ilíada esa mujer es Helena de Esparta o Helena de Troya, dependiendo de si el nombre es de casada o de amante. "Su sola aparición hace que los hombres olviden la prudencia", ha señalado la escritora para luego relacionar esta extraordinaria belleza con la canción del puertorriqueño. "Los ancianos troyanos sentados en la muralla dicen Entendemos lo de la guerra, es que está buenorra", ha simplificado antes de dar paso a una estrofa concreta de la canción que bien podría referirse a Helena.

Ella prende las turbina', no discrimina

No se pierde ni un party de marquesina

Se acicala hasta pa' la esquina

Luce tan bien que hasta la sombra le combina

"Daddy Yankee canta que Ella prende las turbin', Homero narra como su belleza prende ejércitos", ha añadido Espido Freire. "Aquiles entra en cólera que así comienza, Héctor se arma, Paris dispara flechas y diez años después tras el incendio de Troya ¿qué pasa? Que Ulises se encuentra con las sirenas", ha apuntado para luego pinchar la canción Ven, ven, ven de Sex Bomb, que analizó la pasada semana y que comparó con la Odisea. "Es que no podemos hablar de la Ilíada sin hacer una referencia a la Odisea".

"En la canción el motor no se apaga, en Troya tampoco. Ardió hasta tal punto de que los arqueólogos y conspiranoicos siguen peleándose por dónde está", ha añadido para dar paso a otra estrofa, la más incómoda de la canción y que también tiene un punto en común con la obra clásica.

Esto va pa' las gatas de to' colores

Para la mayores, pa' la menores

Para la que son más zorras que los cazadores

Pa' la mujeres que no apagan su motores

"La Ilíada no es mucho más amable. Helena es un botín, a Helena la han raptado y después de que arda Troya todas las mujeres son repartidas. Mucha reina, mucha reina... pero Helena, igual que las otras, es un trofeo que va de mano en mano".

Al final, "donde Daddy Yankee ve gasolina, Homero vio fuego", ha sentenciado la escritora para concluir que música y literatura están "contando todo el rato una y otra vez las mismas cosas". La historia se repite.

