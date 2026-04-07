TRAS VER 'Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette'

Espido Freire reflexiona sobre la fascinación que sentimos ante las parejas perfectas

Espido Freire ha visto Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette y, además de encontrarle un paralelismo con la historia de la emperatriz Sissi, la novelista ha llegado a una conclusión. Detrás de esas historias de parejas perfectas que tanto nos fascinan hay siempre algo oscuro. "La próxima vez que veamos una love story perfecta, desconfiemos porque alguien está intentando huir", advierte a Eva Soriano y Nacho García.