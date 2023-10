Eva Soriano sorprende en Cuerpos especiales: "La nube de hoy es para quejarme de Eva Soriano"

Eva Soriano ha dicho basta a Eva Soriano y se ha autodedicado la sección Eva le grita a una nube de Cuerpos especiales.

La presentadora del morning de Europa FM se ha leído la cartilla por las consecuencias que aún arrastra de una noche de fiesta en agosto y en la que sufrió una leve amnesia. Es la noche en la que atropelló a un coche y de la que habló a Chenoa en su visita a Tómatelo menos en serio.

A la mañana siguiente no recordaba este episodio por la amnesia pero tenía un golpe en el costado. Su amiga Ana le contó lo que había pasado. "Me dijo: 'Ayer te caíste contra un coche'. Pensé que era un eufemismo de que me habían atropellado para no darle importancia al asunto. Me dijo: 'No, no, te caíste contra un coche quieto", ha explicado al principio de su sección.

"Pensaba que se iba a quedar en un jiji, jaja pero la cuestión es que esta caída contra un coche de hace tres meses ha derivado en trocanteritis (inflamación de la bursa). A mis 33 años voy coja, parezco mi tía Loli cuando sale de una boda, voy cojeando y se me nota. ¿Por qué? Por mi mala cabeza", ha seguido antes de llegar al quid de la cuestión. "La nube de hoy es para quejarme de Eva Soriano".

El enemigo lo tiene en casa. "Es una nube para mí porque Eva Soriano es la peor enemiga de Eva Soriano. Es verdad que yo consumí alcohol con cierta irresponsabilidad pero no puede ser, esto tiene unas consecuencias. Está la Eva del pasado haciendo cosas que luego la Eva del futuro tiene que comerse. Y yo, que soy la Eva del presente, me veo como Pedro Aguado en Hermano mayor. Mediando y coja", le ha contado a Eva.

"Tengo que parar de salir de fiesta como salgo, soy consciente. Tengo el smartwatch que me dice, has hecho 5.000 pasos y ninguno recto. Sé que salir tiene sus consecuencias, pero para no salir tengo que cansarme. Tengo que estar cansada, pero ¿cómo me canso? Saliendo de fiesta. Al final entro en un círculo vicioso que parezco el gato de Schrödinger", ha añadido.

¡Hay que buscarle una solución! ¿Cómo? Conociendo las consecuencias y no dejándose llevar.

"Me quiero enviar un mensaje de la Eva del presente para la Eva del futuro. 'Eva del futuro, que formará parte de la Eva del pasado, por favor, intenta salir sin causarnos problemas. Intenta salir como hace Don Amor, disfrutando de la noche".

Afloja un poco, Eva: "Para un poco o sal tranquila a tomarte un Malibú piña como hacíamos antes".