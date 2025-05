Juan Dávila pica a Eva Soriano: "No te va mal, pero para como te podía ir... te va mal"

El jueves 15 de mayo Juan Dávila aterriza en los cines de toda España con La Senda del Pecado, un documental sobre su trayectoria de los últimos 10 años que ha venido a presentar a Cuerpos especiales.

El cómico europeo que más vende tiene una estrecha relación con Eva Soriano, que sale en este trabajo y que no se perderá el estreno. Va en calidad de amiga junto a Virginia Riezu porque Juan Dávila lo ha concebido como un evento para fans y no para la farándula.

"Hemos compartido muchas cosas", ha asegurado la presentadora del morning de Europa FM, que coincidió con el cómico en ImproClam. "Eva estaba en la calle porque la echaron de Late Motiv. La recogí de la calle", ha añadido Dávila, reprochando a su amiga que dejó la compañía cuando la fichó Buenafuente y luego quiso volver. "Tengo que decir que su última actuación fue para 12 personas", ha añadido.

El caso ha sido meterse con su amiga bajándole los humos: "Eva ha tenido el subidón, se ha creído la Diosa de Reus y la vida la ha puesto en su sitio". "Tampoco creo que me vaya tan mal", le ha contestado ella. "No te va tan mal, pero como te podía haber ido... te va mal", ha añadido su compañero en ImproClam, que dice que Eva quiere que se vuelvan a juntar otra vez precisamente por este bache. "ImproClam ayudó a que nuestras carreras despegaran, por eso quiere volver", ha concluido.

De Policía a cómico de éxito

Rencillas a un lado, Juan Dávila está casi de estreno. En su documental cuenta cómo, tras 11 años de dificultades en la comedia y como actor, todo cambió en un mes. "Los vídeos se empezaron a viralizar en TikTok y de repente empecé a ver en el escenario parejas de chavales de 18, 19... y les pregunto de dónde vienen y me dicen que de Cuenca", ha explicado. "A mí no me venía a ver nadie nunca de ningún lado y me dicen... Es que te hemos visto en TikTok. Esa locura de gente .. y ahí empezó la cosa a subir, subir, subir... En enero de 2023 empecé en el Arlequín con 300 personas y acabé el año con cuatro Vistalegres y dos BEC de Bilbao, que son 12.000 personas".

"Va a ser un estreno poco habitual porque no va a venir gente de la farándula y va a venir público que es el que va a hacer las preguntas", ha añadido el cómico, que tiene intención de responder a todas. "Si en los espectáculos en público me habla de lo más difícil que son sus enfermedades, quién soy yo para no hablar de lo que sea. Contestará a todo lo que se le plantee".

El humor negro, o más bien el humor sin filtros, es su seña de identidad. "Aquí al público le unen las miserias", ha apuntado el cómico, que se ríe mucho de esas desgracias. "Nos reímos de la enfermedad que es lo que la gente no entiende. Somos los dos riéndonos de la enfermedad, no yo riéndome de la otra persona", ha añadido.

Lo dice porque ha visto cómo cerraban su cuenta de Instagram y TikTok en varias ocasiones por no entenderse sus chistes cuando tiene claro que "bromear con ayuda a dar visibilidad". Un ejemplo lo vivió cuando subió a un niño con trastorno del espectro autista al escenario. "Pasó de que le hiciesen bullying a ser el héroe porque había estado en el escenario", ha contado. "Me escribieron muchísimas madres por Instagram para darme las gracias por darle visibilidad a esta enfermedad".