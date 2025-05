Sebastián Yatra canta en exclusiva 'Amén', la canción de su disco 'Milagro' que Jorge Drexler llama canción propuesta

Sebastián Yatra está a punto de lanzar su disco Milagro y para presentarlo se ha venido a Cuerpos especiales. El colombiano, que adelantó el tracklist del álbum en El Hormiguero, ha derrochado complicidad con Eva Soriano y Nacho García, a quien ha explicado el significado de este cuarto trabajo que supone un reinicio en su carrera y en sus redes.

"Borré todo y reinicié", ha comentado el cantante, para el que este disco supone el inicio de una nueva etapa "mucho más enfocada a la letra y las baladas". "Se trata de volver a darle más importancia a mi público y a las personas que me han ido escuchando a través del mundo, a la gente que me va a encontrar de gira este verano. Por eso la gira se llama Entre Tanta Gente Summer Tour", ha añadido el cantante, que estrena el álbum el viernes 16 de mayo y que presentará cantando en un lugar aún no anunciado de Madrid.

El disco lleva un título muy especial. Milagro es una palabra que a Sebastián Yatra le ha llamado la atención desde pequeño. "Todo el mundo tiene su propia definición de lo que es un milagro y todos vemos un milagro como algo enorme, divino, que pasa una vez en la vida, que es imposible y leí dos definiciones distintas de lo que puede ser un milagro", ha contado sobre el cambio de percepción de esta palabra que ha motivado el nombre del álbum.

"Una es que un milagro puede ser algo tan sencillo como ver las cosas desde otro punto de vista, cambiar la perspectiva y la otra la da mi hermano, que es escritor, en una frase de su cuarto libro que dice La vida es un milagro hasta que te das cuenta de que todo es un milagro", ha explicado el cantante, que ha dejado de ver la vida como un objetivo gigante para darse cuenta que los milagros y la magia está en absolutamente todo y en las cosas más pequeñas: "Empiezas a vivir asombrado de cada una de las cosas que te suceden en la vida y yo con esa filosofía vivo sorprendido siempre".

Así, Milagro es un disco lleno de canciones optimistas, incluso las más tristes tienen un significado positivo.

Amén, la canción propuesta de Sebastián Yatra

El tracklist del cuarto trabajo de Sebastián Yatra cuenta con 17 canciones, entre las que se incluye Disco Rayado (que cantó este lunes en El Hormiguero) o Amén, que ha cantado en exclusiva en Cuerpos especiales.

"Hay una canción que se llama Amén que no tiene nada que ver con el amor de pareja. Es mirar para adentro, cómo eres en este mundo que tiene cosas buenas pero también es una autocrítica. Se la mostré a Jorge Drexler y le dije 'Jorge, hice una canción de protesta' y me dijo, 'no, no, no, hiciste una canción de propuesta", ha dicho sobre el tema del que había publicado un pequeño adelanto en TikTok.

El disco también incluye una canción con su padre, Óleo de mujer con sombrero. "Es una cover de Silvio Rodríguez. Es tremendo como canta", ha dicho sobre el tema del álbum que más interés está despertando.

Sebastián Yatra arranca con Milagro una etapa en la que reconoce que está "descubriendo el valor de la amistad" y "conociendo a mucha gente alrededor del mundo". Es una etapa de cambio y diversión porque, por mucho que las mejores canciones lleguen cuando estás en un mal momento, a Yatra no le gusta estar triste: "Aunque a uno le salgan buenas canciones en momentos en que está jodido de la cabeza, prefiero estar bien".