Álex González, colaborador inesperado de 'Cuerpos especiales': "¡La persona más proactiva!"

Álex González no solo ha venido de promoción a Cuerpos especiales , también a trabajar. El actor ha vuelto por segunda vez en la temporada para hablar de la serie Day One , que se estrena el viernes 13 de marzo, y postularse como colaborador de astrología. ¿Te lo imaginas?

Álex González está a punto de entrar en nómina. Al actor, protagonista de la serie Day One, le gusta visita Cuerpos especiales y esta temporada ha venido ya dos veces.

En esta ocasión lo ha hecho para presentar este thriller tecnológico ambientado en el Mobile World Congress de Barcelona y que se estrena el viernes 13 de marzo. "Es también una historia de amor, de amistad, tiene acción... Convergen muchos géneros que van a hacer que el público disfrute mucho", ha contado a Eva Soriano y Nacho García al inicio de la entrevista.

Su personaje en la serie es Ulises, un prodigio de la informática que lleva 10 años en el campo sin querer saber nada de la informática. "El analógico es más Álex González que el tecnológico. Me gusta la tecnología pero yo soy feliz en el campo", ha confesado el actor, que reconoce que vive en un piso porque no le queda más remedio. "El trabajo está aquí en Madrid pero si pudiera viviría en el campo 100%".

Álex González no es muy de tecnología y reconoce que le cuesta un poco que todo tenga apps. Su cafetera tiene una aplicación para ponerla a funcionar desde la cama: "Es el colmo de la vaguería".

"Day One' es un recordatorio de cómo hacer buen uso de la tecnología y no ser usados"

De vuelta a la serie y a su personaje, que tiene que abandonar su vida rural por una llamada de su amigo Samu desde el Mobile, Álex cuenta que lo que pasa "es bastante gordo". "Se han inventado unas lentillas que dan nombre a la serie, para hacer la vida más fácil perotienen unos efectos adversos que no son precisamente un dolor de cabeza", ha contado sobre el planteamiento de Day One para luego hacer una reflexión sobre el objetivo de la serie.

"Es un recordatorio de cómo hacer buen uso de la tecnología y no ser usados", ha dicho el actor que matiza que "la tecnología es buena y nos puede ayudar pero hay que tener el foco en cómo usarla bien y cómo preservar tu privacidad. Ser consciente del rastro digital que vamos dejando".

Un compañero robot y una sección de astrología

En Day One participan otros actores como Asier Etxeandía, Jordi Mollá, Alba Planas, Mireia Orriols y robots. "No te plantean preguntas incómodas, ni se equivocan cuando te dan la réplica, se ponen en marca...", ha bromeado sobre rodar con máquinas.

"Lo alucinante es lo rápido que evolucionan", ha seguido para dar pie a una conversación surrealista que ha terminado por sacar a la luz el verdadero motivo de su visita. "Cuando hicimos la serie el robot se caía y el otro día coincidí con él...", ha dicho provocando un hilo de comentarios de Eva y Nacho, a los que Álex ha propuesto una sección.

En su última visita adivinó el horóscopo de Eva Soriano y esta vez ha querido hacerlo con Nacho García. "Por eliminatoria no eres fuego ni eres agua. Podrías ser aire y tierra", ha dicho para luego lanzarse el órdago. "Me la voy a jugar bastante. Si fueras tierra podrías ser Capricornio y si fueras aire te pega mucho Acuario", le le ha dicho al actor, que dio en el centro de la diana. Nacho nació el 9 de enero. ¡Es Capricornio!

"¿Sabes a qué hora has nacido? Pero míralo porfa", la ha dicho con ganas de seguir con la sección. El actor tiene ganas de ponerse detrás del micro y hasta tienen ideas. "Tú que cantas y cantas tan bien...", ha dicho a Eva Soriano para proponerle batallas musicales semanales.

"¡La persona más proactiva que ha pasado por este programa!", le han dicho los presentadores para dejarle la puerta abierta a que venga de visita siempre que quiera.