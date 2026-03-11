Ptazeta adelanta en exclusiva en 'Cuerpos especiales' su nueva canción 'Bye Bye'

Después de unos años de parón musical, Ptazeta vuelve a lo grande con una gran mezcla de estilos en su nuevo EP Amor , y para celebrarlo a lo grande visita a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales .

Ptazeta aterriza en Cuerpos especiales después de dos años y medio... Y Eva Soriano la ha echado muy de menos. "Estuvo bien el parón y tenía mucha música guardada, así que ahora vamos bom bom bom", ha justificado la cantante.

La artista canaria acaba de estrenar Ay amor, el adelanto de su próximo proyecto: "Estoy en una etapa en la que yo me quiero más, y en correlativo me inspiran más este tipo de canciones". Su nuevo EP, Amor, es "todo diferente", y se estrena este jueves 12 de marzo: "Cada una [canción] es una faceta del amor y los registros son diferentes".

"Hacía rato que no salía del estudio y me divertía y reía un montón", ha compartido junto a Eva Soriano y Nacho García sobre este proceso compositivo. Y es que tras un merecido descanso vuelve a lo grande.

"Al principio no me apetecía nada escribir pero llegó un momento que ya me estaba apeteciendo, y empecé a mi casa, que era algo que no hacía", ha detallado en el anti-morning show. Así, empezó a llevarlo con su productor Juaco al estudio, y al probarlo a ambos le gustó lo que sonaba. "Es la primera vez que hago un proyecto en conjunto con un concepto claro, que es el amor, que puede ser de tu faceta más dura, el duelo y el proceso, hasta volver a enamorarse".

Un proyecto en el que mezcla estilos

Ptazeta no quiere ser esclava del estilo con el que comenzó, el rap: "He aprendido a vivir con esa dualidad. Me identifico como rapera porque el rap es ritmo y poesía, tengo ese punto de ser trap, pero luego me levanto un día y hago otra cosa".

"He aprendido que puedo ser una persona y otra persona"

"Antes no estaba de acuerdo conmigo misma en ese sentido y para cantarlos en directo tenía problemas porque no quería", ha confesado en Cuerpos especiales. "Estaba demasiado loca, pero he aprendido que puedo ser una persona y otra persona", ha insistido la artista.

La canaria ha aceptado así que existen varias versiones suyas como artista, y con esto llega con su nuevo proyecto. Por ello le cuesta encontrar distinción entre ella como Ptazeta y como Zuleima del Pino: "Siempre he dicho que somos la misma persona, no me digo que soy un personaje y me llamo Ptazeta, pero es verdad que a veces soy Ptazeta y a veces Zuleima del Pino".

Con su nuevo proyecto sigue siendo Ptazeta, pero aceptándose más a ella misma.

Un merecido descanso

La rapera decidió parar para reflexionar sobre su propia identidad. "Ya me estaba mirando al espejo y decía quién soy, quién quiero ser y a dónde me dirijo", ha contado. "Esas preguntas ya las debería haber tenido claras, y fui a buscar quién era", ha añadido sobre su proceso persona. Y lo ha logrado con mejores hábitos y queriéndose más a sí misma, evitando autoboicotearse. "Tengo pensamientos intrusivos todo el rato", ha compartido la artista.

Como no podía ser de otra manera, han llegado las exclusivas a Cuerpos especiales. Bye bye es una canción que forma parte del nuevo EP de Ptazeta, y ha sonado de antes de su estreno en el programa.

Tal y como ha desvelado la invitada, esta canción esconde indiferencia hacia alguien: "Es la parte en la que ya te da igual todo, tanto que hasta un chisme te da igual".

Y sí, efectivamente Ptazeta "le pega a todo" en este nuevo proyecto. El tema Duna es un ejemplo de "una mezcla" de afrobeat, pero en el EP también hay "medio flamenquito por ahí" y "jazz".

A Ptazeta le esperan varios conciertos por delante desde festivales, donde quiere quitarse el miedo "de cantar canciones lentas". "Ya lo estamos empezando a preparar todo, así que vamos bien", ha explicado la invitada del anti-morning show.

La artista no ha querido desvelar si llegará pronto nueva gira propia o nuevo disco, pero ha desvelado como quien no quiere la cosa que podría llegar "un doble disco".