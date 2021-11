Eva Soriano sobre su imitación de Aitana en 'Tu Cara Me Suena': "Me han pedido que mande mensajes imitándola"

EN 'TU CARA ME SUENA'

Como cada lunes, en Cuerpos especiales comentamos la última gala de Tu Cara Me Suena, donde participa Eva Soriano. En esta ocasión fue María Pelae la que se llevó una merecidísima victoria tras su 'original y copia' con Pastora Soler, pero Eva se llevó otro premio esa noche: ¡Un morreo de Agoney!

"¿He ganado yo una gala? No. He ganado el cariño de toda esta gente y un morreo de Agoney", explica. Y es que cuando Agoney tocó el pulsador y le tocó Rauw Alejandro, Eva, caracterizada como Rosalía, no pudo evitar lanzarse a los brazos —y a los morros— de su chico. Eso sí, ¡el beso fue un tanto accidentado!

¡Pero en el próximo programa tenemos más mandanga con la presentadora de Cuerpos especiales! Le ha tocado imitar a Aitana con el mismísimo Zzoilo en su colaboración Mon Amour Remix: "Me lo pasé muy bien con Zzoilo y está mal que yo lo diga, pero es la imitación que más disfruté"

Además, asegura que hay gente que ya ha podido ver la actuación en Atresplayer: "Y me han pedido, 'por favor, ¿podrías enviarle un mensaje a mi hija, que es muy fan de Aitana?" ¡Ojo Aitana, que vas a poder contar con Eva Soriano de doble para despistar a los paparazzi!

Por último, nos presenta este temazo poniendo la voz de la artista catalana. ¿Se le parece?