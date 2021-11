Eva Soriano se convierte en Rosalía: revive su actuación en 'Tu cara me suena' // Antena 3

A Eva Soriano le está empezando a molar eso de meterse en la piel de las artistas musicales de moda. Si la semana pasada se atrevía a marcarse unos buenos bailoteos al ritmo del Don't Go Yet de Camila Cabello, este viernes se ha enfrentado a uno de los retos más difíciles de su paso por Tu cara me suena.

Si ya es un reto atreverse a imitar a la inigualable Rosalía, la presentadora de Cuerpos Especiales, el morning de Europa FM, también ha tenido que hacer frente a una de las canciones más difíciles de la artista de San Cugat del Vallés​​​: Milionària.

Rumba catalana y mucho ritmo al más puro estilo de Rosalía

Con una letra íntegra en catalán y un auténtico ritmazo, la humorista ha enfundado en su top rosa y en la característica coleta alta de Rosalía para cantar un tema que alcanza los 40 millones de visualizaciones. Sin presión, Eva.

¿A quién no le gustaría ser millonario? Pues así de bien ha cantado al dinero nuestra presentadora favorita, que ha clavado el reto de imitar a la cantante catalana más internacional. De hecho, su actuación ha sido la segunda mejor de la noche, obteniendo así la mejor posición hasta ahora de Soriano en el concurso de imitaciones.

Ojo, y todo eso con morreo incluido con Agoney, que tendrá que dar vida en la siguiente gala al conocidísimo novio de Rosalía, el puertorriqueño Rauw Alejandro. Y los memes no han tardado en llegar.

Eva tendrá que hacer frente la semana que viene a un tremendo temazo, acompañado de uno de sus protagonistas: Mon Amour Remix, de Aitana y Zzoilo, que apunta a ser una de las actuaciones de la noche sin duda alguna.

¡No te pierdas la actuación de Eva Soriano como concursante de Tu cara me suena!