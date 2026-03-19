Eva Soriano se queja de los dolores a partir de los 30: "Me gustaría tener el cuerpo de los 20 para tener rodillas articuladas"

Harta de enlazar una lesión con otra, Eva Soriano comparte su desesperación por los dolores que siente a sus 36 años. "Ojalá ser un Mr. Potato y poder cambiarme las piezas", pide en Cuerpos especiales .

Como cada jueves en Cuerpos especiales, Eva Soriano se pone el traje del enano Gruñón de Blancanieves y se centra en la lesión que se acaba de hacer en su sección Eva Le grita a una nube. "¿Por qué de pronto he cumplido 36 y mi cuerpo chirría como una bisagra?", ha lanzado.

"Esta semana me he levantado de la cama y he visto que se me ha lesionado el hombro de la nada", cuenta la presentadora del anti-morning show. La colaboradora se pregunta por qué "se desconectan sus funciones vitales" como "un calendario de adviento, pero del dolor".

"Es como si fuera vegetariana y me corneara una vaca, no tiene sentido"

"Por qué si yo soy una persona que soy deportista me lesiono todo el rato si debería estar bien de salud. Es como si fuera vegetariana y me corneara una vaca, no tiene sentido", ha reflexionado la humorista.

Y ha compartido con los oyentes: "Mi normalidad es tener todo un rato un dolor. No hay un momento en el que la lesión deje de ser una lesión, sino que se me pasa a otro lado".

"Me gustaría tener el cuerpo de los 20 para volver a tener unas rodillas articuladas", ha pedido la catalana. Además, no ha parado de dar ejemplos de cómo no puede hacer cosas cotidianas sin sentir dolor: "Como me duerma en el sofá pienso que me he arruinado el resto de mi vida, se me monta todo".

Solo por darse "la vuelta hacia el otro lado" ya tiene dolor. "Mi cuerpo ahora es el Crutáceo Crugiente", ha comparado. "Es acaso mi cuerpo un bro, porque siempre me está diciendo: Qué pasa, crack, crack, crack", bromea la cómica.

Una lesión tras otra

"Ahora mismo tengo lesionado el hombro, pero antes del hombro fue el tobillo, y antes del tobillo el isquio. Antes del isquio la cadera... ¿Qué leches me está pasando? Ojalá ser un Mr. Potato y poder cambiarme las piezas", expresa, como no podía ser de otra manera, muy dolida.

Así, ha reflexionado sobre la edad que afronta: "La vida no es fácil cuando cumples 30, porque aunque todo el mundo te diga que tienes capacidad económica se empiezan a estropear cosas que estaban bien". "Vamos a abrazar esta nueva normalidad que es sentir dolor porque sí", se ha resignado.

Y como cada semana, Eva Soriano ha lanzado un mantra: "Me toca la chocha estar siempre pocha".