Rata presenta su disco debut 'NO ME QUIERO MORIR NUNCA': "Hacemos brujería tecnológica"

Félix Esteban y Daniel Sabater de Rata se estrenan en Cuerpos especiales para presentar su disco debut, y lo hacen vacilando a Eva Soriano, indagando en sus directos y contando el estilo de las canciones del álbum.

Félix Esteban y Daniel Sabater forman el grupo Rata, y con su reinvención del punk aterrizan en Cuerpos especiales.

No me quiero morir nunca es su álbum debut, con canciones tan cañeras como El favorito de Dios, Hacer el amor y BORRACHO. De hecho, reconocen que les ha subido la fama desde el lanzamiento.

En el álbum le cantan mucho a la fiesta, y han reconocido que son de hacer bomba de humo, para no pararse a despedirse de todo el mundo. Félix es más fiestero que Dani, y defiende férreamente que lo bueno "empieza a las tres de la mañana".

El primer álbum de Rata sirve para bailar y estar nostálgico a la vez. Sus temas los graban con guitarra aunque en los directos no haya, pero sí que suena en los conciertos. "Hacemos brujería tecnológica, tú tienes muchos pedales", ha resuelto el misterio por encima Daniel, apuntando al potencial de Félix como bajista.

"Con el ordenador hemos ido frikeando y vamos cambiando"

"Yo toco el bajo pero realmente suena a bajo, guitarra y a parte suena a otra guitarra que va a un amplificador. Así que con el ordenador hemos ido frikeando y vamos cambiando", ha detallado Félix. De hecho, por ser solo dos no es más fácil técnicamente organizar los conciertos. "Un saludo para los técnicos que nos pusieron el metrónomo por fuera y la gente escuchó el bolo con el metrónomo", ha lanzado como pulla Sabater.

Félix y Daniel se han enfrentado a la pregunta de una fan: '¿Si pudierais cambiar el instrumento que tocáis por cualquier otro y que Rata siguiera funcionando cuáles serían?' Félix tocaría la batería, y Daniel se decantaría por la guitarra.

Rata se define como "distorsión emocional", y han contado las razones. "Es que Dani estaba muy jodido porque ha tenido muchas cosas, entonces gritamos mucho. Lo pasamos muy bien. hemos sufrido y lloramos", ha explicado Félix. Y Dani ha rematado: "Emociones fuertes, buenas y malas".

Rata presentó su disco en el río Segura desde Murcia, y caló a lo grande Yo de mayor quiero ser yo en el público. "Es un estribillo muy fácil", ha compartido Dani. Y Félix ha contado: "Nosotros lo hicimos pensando en nosotros, y luego la gente se sintió identificada".

A rata le espera una gira por toda España con festivales, y como el dúo tiene un tema que hace 'miaus' en directo, han invitado a Eva Soriano a algún concierto para que lo disfrute en directo.