Eva Soriano se queja fuerte de los 'team building': "¡Ya está bien de montar actividades fuera del horario laboral!"

Eva Soriano está enfadada. Muy enfadada. Y su enfado es el enfado de muchos empleados de grandes empresas. La presentadora de Cuerpos especiales está harta de las dinámicas utilizadas en muchas compañías para el acercamiento empresarial y que las corporaciones llaman team building, aunque responden mejor al nombre "Ya está mi jefe obligándome a hacer algo que no me apetece".

"¡Ya está bien de montar actividades fuera del horario laboral!", ha gritado fuerte en su sección Eva le grita a un nube del morning de Europa FM. "Te dicen que es para estrechar lazos en el ambiente laboral. 'Mira, José Luis, el único lazo que voy a estrechar es la soga al cuello como me digas que a las seis de la tarde me tengo que ir con mis compañeros de trabajo'. Ya me cuesta estar con ellos en la oficina como para divertirme con ellos. Qué trabajamos, en el chikipark? ¿Trabajamos en Google, que tienen un billar? ¡No, trabajamos en una oficina!"

"Yo me quiero ir a mi casa a ver una serie y tomarme una cerveza sin alcohol", ha resumido sobre sus preferencias. "Hay mucha gente que dice que en el curro hay que hacer piña, por eso se hacen los team building. ¿Qué soy yo? ¿Bob Esponja? ¿Qué hago yo? ¿Hamburguesas para el señor cangrejo? ¿Qué piña hay que hacer?".

Eva Soriano no está de acuerdo con los que defienden que en el curro somos como una familia. "Si somos una familia, ¿por qué no me das dinero? ¿Por qué no heredo?", ha reflexionado en alto.

Y lo peor es cuando las empresas te meten "un coach para que empecéis a hablar entre vosotros, para que no haya malos rollos". "Te hacen una charla TED. ¿Qué es? ¿Turras en directo? Sino, no se entiende que puedas estar ahí aguantando a un ser humano"

Luego están los que te proponen quedar un jueves para comer. "¡Una ordinariez! ¡Yo no quiero comer! Yo quiero comerme un tuper mirando a un punto fijo para seguir trabajando y llegar cuanto antes a casa", ha vuelto a decir sobre sus intenciones en la empresa, y ha añadido: "Tenemos que aprender mucho de los ingleses. Cuando terminan de trabajar a donde se van a las tabernas. Se ponen ciegos a pintas". En lugar de hacer team building hacen drunk building, y lo pueden hacer porque salen pronto de trabajar y pueden llegar a casa a un ahora prudente, con tiempo para cenar y para dormir. En España salimos demasiado tarde...

"No me dan las horas. ¿Cuándo duermo? Si me troncho de ocho a diez, no tengo tiempo para que me drene el cuerpo", ha resumido.

En resumen, hay que terminar con los team building y hay que sustituirlo por un ejercicio de empatía con quienes lo organizan. "La persona que lo monta, que normalmente es tu jefe, es una persona que está sola. Piénsalo, es una persona que quiere seguir en el trabajo porque en casa no están bien. Se va a divorciar, tiene hijos que no soporta. Yo lo que te traslado aquí, querido oyente, es que abraces a esa persona, le lleves una bolsita de anacardos o de jabones. Haz que se sienta querido en el trabajo y que no tenga necesidad de montar cosas extrañas. ¡Así ganamos todos!".

Hay solución y hay salida.