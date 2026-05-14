Eva Soriano no quiere dar consejos de deporte: "No te puedo decir cómo hacer para que te salgan nalgas"
Eva Soriano pide a sus seguidores y oyentes que no le pidan consejos deportivos a pesar de que ahora esté "más fuerte que un alicate". "Cuidado con mis consejos de salud porque pueden llevarte al ataúd", bromea.
Eva Soriano termina hoy el reto "Woman's Health", el cual le ha permitido ponerse "más fuerte que el vinagre" durante las últimas semanas. Así lo ha contado en su sección Eva le grita a una nube de Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM. Pero ¡ojo cuida'o! Que esté bien tocha no significa que pueda dar ningún consejo.
Durante este tiempo, la presentadora ha ido compartiendo en redes sociales la evolución de su cuerpo y mucha gente le ha preguntado por consejos para seguir su ejemplo. "Hay mucha gente que me pregunta: 'Oye, Eva, cómo lo has hecho para perder peso', 'oye, Eva, qué ejercicio tengo que hacer...'. BASTA. Yo no puedo dar consejos ni gimnásticos ni nutricionales. Yo soy turistóloga y, a veces, profesional de la chuchamba. No te puedo decir cómo hacer para que te salgan nalgas porque no tengo los conocimientos", comenta.
La humorista confiesa que su rutina consiste en "no beber, algo que podría matarte" y levantarse todos los días a las cinco de la mañana. "¿Tú de verdad quieres mi vida? No quieres mi rutina. Lo que quieres es ser feliz. Una cosa es que yo ahora esté más fuerte que un alicate y otra es que yo esté en mi mejor momento. En lo que va de año, me he hecho un esguince, me he rasgado el isquio, estuve coja una temporada... Yo no te puedo dar consejos de deporte. Como mucho, de fisioterapia, que yo creo que ya estoy preparada", ha bromeado.
Por tanto, Eva Soriano alerta a los oyentes de Europa FM que no pueden fiarse de los consejos de alguien solo porque está fuerte: "Lo que tienes que hacer es informarte con nutricionistas, con médicos... no con un fulano que te dice que te comas 18 huevos al día. Comer huevos no te hace estar más fuerte, pero hay que saber comerlos con precaución".
Además, la presentadora de Cuerpos especiales lanza un último mensaje de autoaceptación: "Chavales, todo está bien. Se acerca el verano y yo sé que hay mucha presión. Estamos todos cansados de la normatividad. Créate tu propia normatividad. ¿Tú estás bien, haces ejercicio, estás sano? Pues ya está. Yo estoy muy bien en una terraza con una cervecita, así que cuidado con mis consejos de salud porque pueden llevarte al ataúd".