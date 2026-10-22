"Una amiga es lo mejor que ha pasado"
Eva Soriano reclama un marco jurídico para las amistades
Las relaciones de amistad y su papel como base en las relaciones sociales han entrado en el debate público en Francia y Eva Soriano ha aterrizado el asunto en nuestro país en Cuerpos especiales, donde ha gritado a una nube para reclamar la creación de un marco jurídico para las amistades debido a los cambios de modelo de familia y desarrollo social, ya que algunas de estas son mucho más duraderas que algunas parejas. "Una amiga es lo mejor que ha pasado, aunque la ley no lo tenga contemplado", ha sido el lema de la presentadora.