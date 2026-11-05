AL HILO DE PITBULL

Eva Soriano reivindica a las mujeres como referentes culturales: "Sentimos fuerte el fenómeno fan"

Eva Soriano está muy arriba con el concierto Pitbull en el Movistar Arena de Madrid y le cabrea lo que algunos señores dicen de Mr. Worldwide. Yendo en un taxi escuchó a un grupo que se reía con cierto tono de ironía de que se ha convertido en ídolo de la Generación Z. ¡Como tratándolo de un artista ahora menor! La presentadora lo dice cansada de que los gustos de las mujeres sean tachados de menores, opiniones de nicho, mientras que los de los hombres se consideren globales y válidos para todos.