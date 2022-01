Eva Soriano revela su canción de karaoke favorita: "Mientras la cantas, miras golosa al tío que te quieres ligar"

La sección de Valeria Ros de esta semana va de karaokes. Hace poco fue a uno y además de demostrar su habilidad para cantar, también pilló la ómicron: "Mi voz con mascarilla no suena igual, entonces me la aparté para cantar mi canción favorita de karaoke que es Total eclipse of the heart (de Bonnie Tyler) y así lo pillé".

Ya totalmente recuperada, Valeria Ros ha querido saber qué canciones son las favoritas de Eva Soriano e Iggy Rubín para cantar en karaokes. Por su parte, Iggy ha reconocido que su Top 1 es Everybody (Backstret's Back) de Backstreet Boys. "Y si la cosa se pone alta, si estamos realmente implicados emocionalmente, Un mundo ideal de Aladdín. Se viene el karaoke abajo".

"Yo he subido a cantar a karaokes solamente para ligar, para hacerme la chula", ha revelado Eva Soriano. ¿Y cuál es su canción estrella para ligar en karaokes?

"Yo te canto Zombie de The Cramberries, y te digo que por mí caes. Cuando cantas 'zombie' miras golosa al tío que te quieres ligar", ha sentenciado.