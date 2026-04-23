Fangoria: "No hemos sido fieles. Hemos hecho otro disco paralelo con Rojuu"

Fangoria trae La verdad o la imaginación a Cuerpos especiales . Alaska ha madrugado este jueves para hablar con Eva Soriano y Nacho García de su nuevo disco, que llega este viernes 24 de abril y del que solo ha salido un adelanto. La cantante cuenta cómo serán los conciertos presentación y cómo llevan los preparativos de la gira. También le pone nota a Aníbal Gómez por la imitación que hizo de ella en Tu cara me suena .

Este viernes llega La verdad o la imaginación, el primer LP de Fangoria en 10 años que Alaska ha venido a presentar a Cuerpos especiales. La cantante ha madrugado para charlar con Eva Soriano y Nacho García de este trabajo que llega después de tres EPs y un disco en directo.

"Se compone igual y se graba igual", ha dicho sobre la diferencia entre hacer un LP o un EP. "Lo que pasa que dices Qué pereza, ya tengo cinco temas, lo saco y cuando has hecho tres de esos, que hicimos una trilogía, dices Qué pereza, otra vez al estudio, si hubiera sacado el disco ya lo tendría todo", ha añadido para asegurar que hicieron con mucha ilusión los formatos pequeños pero acabaron "un poquito cansados" y de ahí que dijesen "Es hora de hacer un disco".

La verdad o la imaginación está íntegramente producido por Matt Pop, lo que rompe con la tendencia habitual de Alaska y Nacho Canut. "La monogamia en el plano artístico nos va fatal", ha confesado la cantante, que esta vez quería que un solo productor que les llevase a un lugar común aunque no lo han conseguido al 100%.

"La idea de estar en una pista de baile llorando nos parece ideal"

"Tiene truco. Hicimos 12 canciones con Matt Pop todas muy melódicas, bailables, eurodance... ¡perfecto! Pero en mitad pensamos en hacer una cosita más oscura, un poquito más dura e hicimos un disco de cuatro canciones, formato corto, con Rojuu como productor. Nos ha hecho la portada y todo", ha seguido sobre este formato que va de regalo con la edición especial del vinilo. "Cuando se acabe, se acabó", ha añadido..

Pop electrónico sin guitarras

El nuevo disco de Fangoria llega con un único adelanto, la canción Me Voy, un tema de desamor para bailar sin descanso.

"Las mejores canciones de desamor son las que puedes bailar", ha defendido Alaska para la que "la idea de estar en una pista de baile llorando" resulta ideal. "Empiezas y no puedes parar, todo para fuera".

En este trabajo Fangoria apuesta por el pop electrónico sin guitarras. Es una decisión que adoptaron hace cuatro años por una cuestión personal. "Teníamos un amigo que era un guitarrista, un rockabilly, un tío chulo.. así que metimos una guitarra. ¿No está ese tío chulo? No metemos por meter. Tienen que ser gente que nos parece chula, artistas creativos. Si no están ellos, lo hacemos de otra forma", ha dicho sobre su forma de trabajar.

"No metemos músicos por meter. Tiene que ser gente que nos parece chula. Sino, lo hacemos de otra forma"

Esta mentalidad les llevó a contar con el saxofonista Tavi Gallart en su anterior gira. "No porque quisiésemos a un saxofonista, sino porque queríamos a Tavi", ha dicho sobre el lema de Fangoria. "Si la persona es chula está muy bien estar con ella pero tener un músico porque sí... pues no".

Lo aprendieron hace muchos años con los baterías. "Tuvimos una racha fatal y por eso pusimos una caja de ritmos en el año 80. Descubrimos que era una maravilla. No nos dan ideas que son imbecilidades y no tenemos que discutir", ha dicho sobre cómo funciona la música electrónica. "Al final eres tú. Puedes usar lo que quieres y si usas a las personas es porque son personas válidas", ha añadido la cantante que reconoce que tiene confianza ciega en quienes forman parte de su equipo. "Somos muy de manga ancha. Lo que nos digas vamos a hacer. No es una cuestión de talento es de confianza".

La imaginación para escapar del mundo

El nombre del disco —La verdad o la imaginación— ha inspirado la pregunta de un oyente, que ha querido saber qué pesa más a la hora de componer. "La vedad existe, no hay mi verdad, hay la verdad, pero no puedes vivir a base de hechos objetivos, por eso la imaginación es lo que te permite sobrevivir. La imaginación es muy necesaria y todos lo hacemos. Es una forma de supervivencia", ha asegurado para luego hablar de la gira del álbum.

Fangoria recorrerá España este verano aunque antes hará dos shows presentación, el 9 de mayo en Barcelona y el 14 en Madrid. "De esas 16 canciones que hemos grabado, 12 en el disco y cuatro en el disco, habrá que tocar la mayoría. Son conciertos para fans", ha dicho sobre lo que cabe esperar de estas citas. "Es el disco y a partir del día siguiente estamos tocando en todas partes todo".

La gira será diferente. Alaska y Nacho han empezado ya los ensayos y todavía no las tienen todas consigo. "Musicalmente vamos perfectos, en lo que vamos más atrasados es con las coreografías y bailarines. Canciones como Dramas y comedias o Espectacular llevamos años haciendo la misma coreografía y de repente hemos decidido cambiarlas pero... ¡en buena hora! Mas vale que la agradezcáis", ha apuntado antes de despedirse examinado a Aníbal Gómez.

El cómico la imito en Tu Cara Me Suena y Eva y Nacho han querido que le ponga nota. "Como jueza soy falta porque a todo el mundo le daría un 10", ha dicho en líneas generales para luego celebrar a Aníbal, que además de ser ella en TCMS hizo de Mario Vaquerizo en Muchachada Nui. "Lo tenemos que meter en casa y vivir con él".