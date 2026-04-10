Así es Aníbal Gómez: su paso como invitado de 'Tu cara me suena', la historia de Ojete calor y su serie 'Rafaela y su loco mundo'

Anibal Gómez tiene 46 años y es un espíritu creativo multidisciplinar: interpreta, escribe, canta, compone, presenta…

Él mismo se ha definido en numerosas ocasiones como algo parecido a un hombre del Renacimiento, aunque “un buen hombre del Renacimiento no se ducha a diario y los cuatro dientes que le quedan en la boca los lleva bien picados", y una mocatriz —modelo, cantante y actriz—, término del que es responsable de su popularización, como luego veremos. Pero “se está enredando mucho la cosa. Yo creo que vamos a dejar ya el concepto de ‘mocatriz’ como un concepto abierto”, bromeaba cuando se puso al frente del programa Cuánto, cuánto, cuánto, junto a Eva Soriano como presentador.

Ese programa fue cancelado tras dos emisiones el pasado mes de octubre, pero él no desapareció; al contrario, en las últimas semanas le hemos visto en múltiples versiones audiovisuales. Como actor, haciendo un cameo en la película Torrente presidente, donde interpreta a la candidata trans Idoia Montero; como artista versátil participa en la 13ª edición de Tu cara me suena; y hace solo unas semanas estrenó en Atresplayer la serie Rafaela y su loco mundo.

Esa serie está basada en su libro El alucinante mundo de Rafaella Mozzarella, que publicó en 2020, y en ella ejerce de showrunner, la máxima autoridad creativa y ejecutiva, de codirector junto a Ernesto Sevilla e interpreta a Corpus, la chica guapa de la pandilla de Rafaela. Completan el elenco Ingrid García-Jonsson, que es la protagonista, Carlos Areces y Joaquín Reyes, que dan vida a Chelo y Debo, además de Carmen Ruiz o Arturo Valls.

“Nada de esto habría sido posible sin Arturo Valls, quien, en su día y tras servirme de reclamo famosil en las presentaciones del libro, me animó a dar el paso de adaptar esta locura a un nuevo formato”, explicaba Anibal Gómez en Mondo Sonoro.

Un auténtico chanante

“Desde pequeño quería dedicarme a los escenarios, un poco en general. Quería ser cantante, quería ser actor…”, contaba Aníbal Gómez en otra entrevista. Por eso, siendo adolescente, abandonó su pueblo, Villanueva de la Jara, en Cuenca, para estudiar en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia (ESAD).

Después se trasladó a Madrid. En la capital comenzó a desarrollar su carrera de actor y pasó a formar parte de ese grupo de cómicos manchegos creadores de un género de humor surrealista y absurdo. Ernesto Sevilla, Julián López, Joaquín Reyes, Carlos Areces, Raúl Cimas, Pablo Chiapella y el propio Aníbal Gómez revolucionaron la comedia en el espacio La hora chanante en Paramount Comedy y más tarde, entre 2007 y 2010, en RTVE con Muchachada nui.

Ese grupo no ha dejado de compartir proyectos, como Retorno a Lilifor y Museo Coconut, además de la serie de Rafaela, pero Gómez también ha participado en otras producciones de éxito como las películas Padre no hay más que uno 2, Las brujas de Zugarramurdi y Los del túnel, y en series como Superstar o Entrepreneurs, escrita por el dúo de cómicos Pantomima Full y codirigida por Álex de la Iglesia.

“Ahora estoy trabajando en el desarrollo de una película. Ya tengo el tratamiento de guion y estoy muy nervioso. Cuando algo me apasiona voy de lleno, pero no es que de repente vaya a ser solamente director y guionista. Yo sigo con todas mis profesiones porque, de alguna manera, todas son primas. No son la misma pero sí que tienen todas nexos en común”, comentaba hace solo unas semanas sobre su futuro, más dirigido a estar detrás de la cámara que delante.

La música, el subnopop y Ojete Calor

Otra de las áreas creativas de Anibal Gómez es la música: “Desde pequeño escuchaba mucha música, pero me inventaba ya canciones”. Además de haber sido pinchadiscos en su pueblo, en 2015 formó su propio grupo musical Ruido Paraíso, con el que lanzó dos discos, Polifonía y Gran Atlas, en el que colabora La Bien Querida.

Pero su verdadero éxito como músico llega de la mano de Ojete Calor, el estrafalario dúo que formó con Carlos Areces, con canciones tecno-pop y letras absurdas, cargadas de ironía y crítica social, que ellos mismos han calificado como subnopop. Cuidado con el cyborg (Corre, Sarah Connor), Mocatriz, tema con el que se popularizó el término, Agapimú, que cantan con Ana Belén, Morreo o Viejoven son algunos de sus grandes éxitos.

“Podríamos decir que Ojete Calor fue una broma que se nos fue de las mano. Surge un día en Madrid con tapas y minis muy baratos. Estaba con Aníbal y tratábamos de decidir cuál era el mejor nombre que un grupo de música podía tener. Y después de varios intentos apareció una conjunción de palabras que me pareció mágica: Ojete Calor. Y el siguiente paso era crear el grupo por pura coherencia y por justicia histórica: privar a la historia de un grupo llamado “Ojete Calor” nos parecía inadecuado”, contaba Areces sobre el nacimiento del grupo.

Ojete es Carlos y Aníbal es Calor. “Es un personaje. Tiene sus propias ideas y sus propias opiniones, de las que Aníbal Gómez no se hace responsable en ningún caso”, asegura el cantante sobre su alter ego en el grupo. “Lo que más pesa a la hora de componer para Ojete Calor es conseguir hacer un hit, que todavía no lo hemos conseguido, a lo Bailar Pegados de Sergio Dalma, por ejemplo. Al final, Carlos Areces y yo hemos encontrado en ese mundo de Ojete Calor una manera de estar tranquilos y divirtiéndonos muchísimo”, explicaba sobre lo que supone este grupo para ellos.

Hasta ahora, el dúo ha hecho cuatro giras, con títulos tan inspiradores como Pena de bofetón que no te dieron a tiempo global tour en 2022, Mariquitas, gitanos, gangosos y suegras gira europea en 2023, Vota UPyD summer tour en 2024, La gira solo para gente guapa de Ojete Calor en 2025 y la reciente Puede Que Sea Nuestra Última Gira o Puede Que Se Trate De Un Truco Para Vender Más Entradas WORLD TOUR 202.

El pasado 23 de diciembre fueron los artistas invitados en el concierto de fin de gira que Ana Belén ofreció en Madrid.

“Se rigen por sus propias normas y a veces puedes pensar ‘qué feos', pero si los miras bien, verás que son muy guapos. Las temáticas de Ojete Calor son todas aquellas a las que los grupos indie o mainstream no prestan atención. Y la puesta en escena ha de ser siempre espectacular. Siempre con Liberace como referencia”, explicaba sobre la hilarante fiesta que montan con cada concierto para que resulte una experiencia “inmersiva y fastuosa”.

Ahora le toca demostrar que, además de escritor, guionista, actor, cómico, cantante y compositor, Aníbal Gómez es un perfecto showman y un buen imitador en Tu cara me suena. “Soy un lienzo en blanco y conmigo van a hacer lo que quieran”, asegura en su vídeo de presentación, donde ya deja ver que, gane o no, sus actuaciones no pasarán inadvertidas. Para muestra, lo que hizo cuando Susi Caramelo lo llamó en 2023 para imitar juntos a Enrique y Ana.