Florentino Fernández imagina cómo sería Po, su personaje en 'Kung Fu Panda', con la voz de Juan Salazar y Mariano Rajoy

El surrealismo ha llegado a Cuerpos especiales de la mano de Florentino Fernández. El humorista ha venido a presentar la película Kung Fu Panda 4, que llega a las salas de cine este viernes 8 de marzo, y se ha marcado un Pedroche nada más empezar.

Flo, que se vino al estudio andando desde casa, tardó en quitarse el abrigo y se lo quitó ya empezada la entrevista. Mostró ahí la camiseta de la película, merchandising rechulo que ha seducido a Eva Soriano y Nacho García.

El destape fue solo el principio de la charla charla sobre esta película que define como el perfecto plan familiar. "Creo que es la mejor de la saga. Tiene una historia y que empieza y que cierra", ha apuntado sobre la producción en la que le pone voz a Po.

Para esta cuarta parte, llegaron a pesar en "cambiarle la voz [al personaje] para que sea más comercial". "La gente no sabe que soy yo y si ponemos una voz más famosa... Al final, cuanto más gente la vea, mejor", ha apuntado antes de hacer dos propuestas de voz en directo.

Primero se lo ha imaginado como si fuese Juan Salazar de Los Chunguitos y después, al estilo Mariano Rajoy. ¡Nueva dosis de surralismo!

Sin saber ni cómo ni por qué, Eva, Nacho y Flo han terminado hablando de soniditos, los que hace Florentino Fernández desde pequeño y que su madre no acababa de entender. "Me decía, 'Hijo, para qué haces esta mierda si no sirve para nada'. Y la verdad que no sirve para nada", ha dicho antes de hacer una demostración de su repertorio.

Flo sabe imitar el sonido de una gota de agua, el de los genitales cuando los tocas por fuera y los cambias de sitio o el ruido de las zapatillas en una pista de baloncesto, entre otros muchas cosas.

"Mamá, hoy sí que ha servido para algo. Para echar la mañana en Cuerpos especiales", ha dicho el actor antes de despedirse.

Kung Fu Panda 4 llega a las salas de cine el viernes 8 de marzo.