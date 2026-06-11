Nia: "En el desamor se aprenden un montón de cosas, creces como persona"

Reunión de amigos este jueves en Cuerpos especiales. Nia ha visitado a Eva Soriano y Nacho García para hablar de su segundo álbum de estudio, Romería Negra, y antes de entrar en materia le ha sacado los colores a la presentadora.

Eva y Nia son amigas desde que coincidieron en Tu Cara Me Suena, una edición que dejó claro que la primera es muy, muy, muy competitiva. Siempre quiere ganar.

"Partimos de la base de que tú eres muy competitiva. No todo el mundo es como tú", le ha dicho Nia a la presentadora del morning de Europa FM nada más empezar. "¡No me digas!", ha exclamado irónico Nacho. "Eva quería ganar, lo que no sé es cómo no nos tiró por las escaleras", ha dicho añadido la cantante.

En TCMS 9 se forjaron amistades sólidas y los concursantes vivieron también "el principio de algo", la relación de Agoney y Marc Montojo. "Sabíamos donde se liaban, había un camerino pillón", ha apuntado Eva sin filtros. "Estás contando más cosas de la cuenta. Se te está yendo la lengua", le ha frenado Nia antes de que Nacho empezase a preguntarle por Romería Negra.

El disco, que salió el 29 de mayo, es un disco de desamor sandunguero, en el que el final de una relación se canta/cuenta a través de ritmos tropicales. "Llorar bailando" como diría Eva Soriano.

Te aconsejo que me olvides es una canción que proyecta todo el espíritu del álbum y que nace de las historias que rodean a Nia. "La gente lo pasa muy mal y en ese momento solo ves cosas muy malas, pero del desamor se aprenden un montón de cosas. Creces como persona, te das cuenta de lo que no quieres... y lo que yo hehecho es celebrar el desamor con esta romería", ha apuntado la cantante.

"Lo que he hecho es celebrar el desamor con esta romería"

Ella, como todos, pasa por distintas fases cuando se enfrenta a una ruptura."Al principio estoy en la mierda más profunda pero luego voy viendo la luz poquito a poco", ha apuntado Nia, que pasa "de la rabia a la tristeza y luego ya...". "Es un mood muy mío de no sé qué es lo que quiero".

Tienes pendiente es otra de las canciones del álbum, en el que colabora con la mexicana Ms. Ambar y que supone un debut para la canaria. "Es mi primera canción regional mexicana", ha apuntado antes de contar la historia de este tema.

"Escuché una canción de Karol G que me gustó muchísimo, 200 copas, que canta a un amor de una amiga", ha explicado sobre esta canción que dedica a su mejor amiga. "Estaba pasando por el mismo momento que retrata la canción", ha dicho sobre el tema que escribió hace un año y medio con un compositor mexicano. "Me senté y dije voy a componerle una canción".

La tenía ya cuando viajó a Chile para participar (y ganar) en Festival de Viña del Mar. "Conocía Ambar, le enseñé la canción y me dijo De una", ha recordado sobre cómo nació la colaboración. "Es una putada porque mi amiga ha vuelto con el novio...".

Romería Negra llega después de PaloSanto, su primer álbum que fusiona exoterismo, amor y mucha salsa. "Ahí afiancé mi sonido y dije Voy a a hacer esto. En Romería Negra he ido ahondando en la salsa, lo tropical y siguiendo lo que a mí me gusta", ha dicho la cantante que, aunque reconoce que no es fácil hacer salsa en España, ha elegido el camino de ser honesta con su estilo y valiente. Para eso, creó su propio sello y ha apostado por nuevas salas para sus shows.

El 18 de junio se estrenará en Ciudad de México y el 31 de octubre estarán en Sala del Movistar Arena de Madrid. "Quero que sea un show muy especial", ha dicho apuntando que seguro habrá invitados y que la gente puede ir disfrazado. Será la previa para pasar una noche de miedo.