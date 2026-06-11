Eva Soriano reivindica las parejas LAT (Living Apart Together): "Quiero compartir abrazos, besos y confesiones, pero no armario"

Eva Soriano quiere romper una lanza a favor de las parejas LAT (Living Apart Together). La presentadora de Cuerpos especiales ha decidido dedicar la sección Eva le grita a una nube de este jueves para defender a quienes llegado un punto deciden estar con una pareja pero dormir en casas separadas.

"Hay gente que dice Cómo vas a estar con alguien si no compartes algo tan bonito como es la convivencia. Yo ahí no estoy de acuerdo. ¿Es bonita la convivencia? ¡Vamos a abrir este melón!", ha dicho a Nacho García para después argumentar su postura pro parejas LAT.

El primer punto es la cama. "¿Está chachi dormir con otra persona? Sí, si son unas horas. ¿Toda la noche? Lo encuentro innecesario. Ahora que necesitas sacar una pierna, si estás solo puedes sacar las dos por los dos lados", ha apuntado. "Eso no pasa cuando duermes con un jato. Además los pibes tenéis cinco o seis grados por encima. ¿Qué os pasa? Parece que os vais a calcinar en el colchón. Y un sudor... ¡no hay necesidad!"

"Los pibes tenéis cinco o seis grados por encima. ¿Qué os pasa?"

"Además, si yo tuviera necesidad de dormir con alguien que roncase toda la noche, dormiría con un león marino. Un día mi padre sorbió las cortinas de casa y se le metieron para dentro", ha exagerado sobre los ronquidos que se oyen en su casa de Reus (Tarragona).

Luego está la contención. Cuando vives en pareja tienes que cortarte con los pedos si no quieres asustar al otro. "Yo quiero dormir sola en mi cama. No quiero verme en la situación de estar secuestrada en mi habitación", ha dicho la presentadora, que reconoce que no quiere romper la magia. "No quiero estar aguantándome para parecer que soy una princesa".

Y lo otro es el desorden. "No soporto que intenten ordenar mi desorden", se ha quejado. "¿Por qué me has cogido esa cosa y me la has colocado? Llevo 36 años siendo desordenada, no tienes que venir a mi casa a decirme que me has doblado las cosas".

"No quiero tener las cosas dobladas, me genera mucho estrés que hay un jambo en mi casa doblándome las cosas", ha seguido la presentadora, que no quiere orden ni tampoco mezclas innecesarias en el armario.

"¿Yo por qué tengo que tener la ropa aburrida de un señor colgada al lado de mis estampados veraniegos?"

"Quiero compartir abrazos, besos y confesiones pero mi armario no. ¿Yo por qué tengo que tener la ropa aburrida de un señor colgada al lado de mis estampados veraniegos? No quiero, vete a tu casa si tenemos dos", ha dicho para despedirse con una reflexión. "En 2026, como adultos funcionales, podemos aceptar diferentes tipos de pareja, las que más se adecúen a nuestras necesidades".

Al final se trata de encontrar lo que mejor le viene a cada uno: "Si tienes una vida muy ajetreada y vas de un sitio a otro, tu casa es tu templo de tranquilidad y de paz. Entiendo que hay determinadas personas que digan yo estando solo en casa estoy bastante a gustito pero para darme unos mimitos puedo cohabitar un rato", ha apuntado. La clave está en el equilibrio.