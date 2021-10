Homenaje a los sanitarios, la Playlist que Jota Music para héroes del día a día

Te interesa Más playlist de Jota Music

“Quería pedir una playlist a Jota Music para ver si me anima un poquillo. Soy enfermera, he tenido turno doble en el trabajo y estamos hasta arriba. Ponedme algo movidito a ver si me espabilo y me trae algo de alegría”. Es el mensaje que ha recibido Jota Music para crear su lista musical este jueves 14 de octubre.

Aunque parezca difícil de creer, la enfermería y la música son la combinación perfecta. Es cierto que la enfermería cura el cuerpo, pero la música es el mejor medicamento para sanar el alma. Si eres personal de enfermería, no te puedes perder la playlist que Jota Music, la personalidad que adopta Javi Sánchez en Cuerpos especiales, ha preparado para ti.

Tienes la labor más importante de todas, arriesgas tu vida para salvar la nuestra. ¡Eres todo un héroe o heroína! Y esta es nuestra manera de agradecértelo. Dale al play y escucha seis temazos que hoy te dedicamos ¡Gracias por cuidarnos siempre!

[[H3:‘Berlín’, de Aitana]]

“Esta enfermera se merece unas vacaciones. La vamos a mandar a Berlín con Aitana, a buen ritmo también”.

[[H3:‘Human’, de Rag N Bone Man]]

“También vamos a poner a Rag N Bone Man y el sonido profundo de su canción Human. Humanos, lo que somos todos”.

[[H3:‘Heroes’, de Mans Zelmerlow]]

“Los enfermeros y enfermeras son nuestros héroes. Por eso, el tema de Mans Zelmerlow Heroes tiene que sonar”.

[[H3:‘Dynamite’, de BTS]]

“Entramos en la zona K-pop. Llegan los BTS con Dynamite”.

[[H3:‘Eso Que Tú Me Das’, de Jarabe de Palo]]

“También tenemos a Jarabe de Palo con Eso Que Tú Me Das. Es precisamente lo que nos da el personal de enfermería de este país”.

[[H3:‘The Business’, de Tiesto]]

“Por último, nos venimos bien arriba con Tiesto y The Business”

El trabajo del personal sanitario es esencial para ayudar a miles de personas en todo el país. Luchan a diario por mantenernos a salvo y lo menos que podemos hacer es darles las gracias. Hoy en Europa FM hemos pensado en ellos, ya que siempre piensan en nosotros.

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908