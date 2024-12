Iván Ferreiro: "Si no tienes haters, no existes"

Iván Ferreiro ha estrenado hace un par de semanas su villancico con Guadi Galego y un montón amigos, Cuento de Hadas en Madrid.

Se trata de una adaptación del clásico Fairytale Of New York de The Pogues. "Solo había este posible para hacer, porque es el único que me gusta. Es como el anti villancico, hasta la he dulcificado", asegura el vigués sobre el tema original, que trata de un irlandés en una celda, borracho perdido, que se acuerda de su pareja y pasa por todos los estados de ánimo posibles.

Lejos de ser un fanático de estas fechas, para Iván la Navidad es un arma de doble filo. "Para algunos es guay, como los niños, y para otros es un infierno. Para mí cada vez son más amargas. En mi familia éramos muchos y había mucha bulla, pero la gente echa de menos", asegura el intérprete de Turnedo. "La Navidad tiene una parte perversa, lo del carbón y las amenazas todo el año...", explica.

No son pocos los amigos que le acompañan a él y a la artista Guadi Galego en este proyecto. Pablo López al piano, Leiva en la batería, Rozalén con la bandurria, Mikel Erentxun a la acústica, Vega, Santi Balmes, Julián Saldariaga y Angie Sánchez haciendo coros; Xosé Manuel Budiño con la flauta, Edurne Arizu al acordeón, Amaro Ferreiro a la guitarra, Ferrán Pontón (Egon Soda) a la mandolina, y Ricky Falkner al bajo y en el apartado producción musical.

¿Será Iván el músico con más morro de la industria?, ¿o con más poder de convocatoria quizá? "Fui uno a uno, pero es que la canción es buenísima. Si fuese un churro empiezan las excusas. Que si mi madre no me deja, que si tengo un concierto ese día...", bromea el artista. "Cuando les llamas, pero no para cantar, que es lo que les pide todo el mundo, les hace ilusión. Todos son buenísimos en lo suyo. Mi parte del trabajo es ese también, hacer equipo", explica el gallego de los amigos, que él considera "la familia que elijes".

El tema ya ha sonado en su directo de A Coruña y en el de la semana pasada en La Riviera de Madrid. La recepción, dice el artista, ha sido buena en general, aunque "este villancico también tiene haters". Nada fuera de lo común en los tiempos que corren, y más cuando las cosas se hacen bien. "Si no tienes haters, no existes", apunta el artista. Este es su segundo año de gira, pero es que es lo que le gusta. No concibe la idea de hacer discos y quedarse en casa.

