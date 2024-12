De David Bisbal a Iván Ferreiro: los españoles que estrenan villancico en 2024 y compiten con Mariah Carey

La Navidad es la época del año favorita de muchos. Tanto es así que siempre sube al primer puesto el indiscutible éxito imperecedero All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey.

A nivel nacional, son varios los artistas que también se vuelcan con la festividad en algún momento, y este año nombres que nunca pensarías han probado el género musical del villancico.

La Navidad está a la vuelta de la esquina, aunque muchos han empezado los preparativos con demasiado tiempo de antelación. Te contamos los artistas nacionales que este 2024 han querido hacer música sobre esta festividad.

David Bisbal

Este 2024, David Bisbal ha decidido convertirse en todo un icono de la Navidad. Y lo ha hecho nada menos que lanzando un álbum de villancicos, Todo es posible en Navidad. De hecho, al artista le invadió el espíritu navideño muy pronto, y en septiembre anunció el primer villancico de su nuevo proyecto. En octubre llegaría su preventa.

"Lo he disfrutado muchísimo, hace mucho tiempo que teníamos pensado venir con un disco así", expresó el de Almería en su entrevista para Cuerpos especiales. En el proyecto se encuentran "canciones de Estados Unidos, también de Latinoamércia y de nuestro país, como alguna rumbita como la del Burrito Sabanero".

Con este álbum, Bisbal se ha sumergido de lleno en géneros como el swing con Navidad junto a ti, "un género que nunca había hecho" y que confiesa que le ha "envuelto de magia absoluta", o con una versión del clásico de Elvis Always on My Mind, en la que a pesar de que "no se refiere a la Navidad, a nosotros nos generaba esa añoranza".

Iván Ferreiro

La sorpresa navideña este 2024 ha llegado de la mano de Iván Ferreiro. El gallego ha tirado la casa por la ventana y se ha querido estrenar en este género musical con un villancico muy especial, porque le ha hecho trabajar con grandes compañeros de la profesión y homenajea la música gallega.

Con Cuentos de hadas en Madrid, Ferreiro se rodea de artistas como Pablo López al piano, Leiva en la batería, Rozalén con la bandurria, Mikel Erentxun a la acústica, Vega, Santi Balmes, Julián Saldariaga y Angie Sánchez haciendo coros; Xosé Manuel Budiño con la flauta, Edurne Arizu al acordeón, Amaro Ferreiro a la guitarra, Ferrán Pontón (Egon Soda) a la mandolina y Ricky Falkner al bajo y en el apartado producción musical.

Se trata de una adaptación de Fairytale Of New York, uno de los grandes clásicos de The Pogues, un tema escrito a finales de los años ochenta y que se ha convertido en una de las canciones de Navidad más famosas del Reino Unido.

Leticia Sabater

Leticia Sabater es nuestra Mariah Carey particular y peculiar, con sus cómicos villancicos. Sus canciones navideñas subidas de tono siempre marcan el comienzo de esta festividad.

Este año, la de Barcelona arrasa con el lanzamiento El langostino Rufino. La narrativa de la canción con muchos dobles sentidos sexuales viene acompañada de un videoclip con símbolos navideños y con Sabater dándolo todo en distintos espacios relacionados con la fiesta familiar.

Mikel Erentxun

A lo mejor tampoco te lo veías venir, pero el veterano Mikel Erentxun también se ha visto más navideño que nunca y, además de colaborar con Iván Ferreiro en su proyecto navideño, este año ha lanzado un álbum de villancicos. Bueno, o como él mismo dijo en Cuerpos especiales, "no es un disco de villancicos, sino uno que gira en torno a la Navidad. [...] Hay canciones que, simplemente, ocurren en Navidad".

Este proyecto siempre había estado en su mente: "Siempre había querido hacer un disco de Navidad. [...] Toda la gente a la que admiro tiene un disco de Navidad, en España no es muy habitual, pero sí en el mundo anglosajón".

Fue en verano, fecha de la grabación, donde a Erentxun le tuvo que invadir el espíritu navideño: "Este disco lo grabamos en junio en El Puerto de Santamaría, es muy complicado ponerte en situación de Navidad en el sur de España y en junio".

Él mismo describe que "el disco tiene espíritu invernal; es un disco de chimenea, de fuego y leña". Y entre todos los temas destaca Noche de paz: "Haber cantado con mi hija es muy bonito. [...] Para mí, es la canción más bonita de Navidad, es la única versión del disco y es tan importante que quisimos quitarle un poco de hierro y hacerla más familiar".