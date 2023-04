Jadel: "Yo mismo me impresioné con mi imitación de Axl Rose en Tu cara me suena"

Jadel es una de las grandes estrellas de la décima edición de Tu cara me suena. Después de tres galas, el concursante canario se sitúa como líder de la clasificación general y, pese a los retos que supone cada gala, lo está disfrutando como un niño.

"Tenía muchas ganas de participar. Humor, espectáculo, imitaciones, música... Estoy encantadísimo. Además la gente lo está recibiendo con muchísimo cariño y eso se nota", ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín en su visita a Cuerpos especiales.

El cantante llegó pisando fuerte a la gala 1 cuando tuvo que convertirse en Nathy Peluso en el videoclip de Vivir así es morir de amor, aunque su gran triunfo fue en el segundo programa. Su imitación de Axl Rose, líder de Guns N' Roses, conquistó a los cuatro miembros del jurado —todos le dieron 12 puntos— y al público, que también le dio 12 puntos.

"Tú tienes que saber cuando tú tienes un trabajo que está bien, y yo sabía que aquí estábamos cerca pero yo mismo me impresioné porque no sabía si iba a ser capaz de imitar esto o acercarme lo máximo posible", ha contado el cantante. "Es muy duro porque encima rompes la voz. Tú me dices 'hazlo ahora' y no te lo puedo hacer porque necesito calentar... Es muy exigente. Está rota la voz. Yo soy mucho más melódico y esto es rock duro total".

Jadel llegó a esta gala después de convertirse en Nathy Peluso en el primer programa, el suyo fue el primer cambio de sexo de la edición y arrasó. Consiguió quedar segundo, por detrás de Andrea Guasch que ganó la gala con su imitación de Chanel, y se quitó todos los miedos. "Entré con el máximo. Me parece guay porque entré con el trabajo duro", ha contado.

'Adictiva', la nueva canción de Jadel

Jadel ha presentado también su canción Adictiva, sobre cómo siente las relaciones.

"Siempre fui muy intenso, pero yo creo que en la fusión está la clave. No hay que ser pasteloso, pero tampoco me gusta un aquí te pillo aquí te mato. Me gusta que pasen cosas", ha explicado sobre cómo se plantea las relaciones.

No quiere decir esto que maneje los tiempos en las relaciones. "Si existe química, ¿por qué vamos a esperar?", ha dicho Jadel.

En esto de las relaciones y los tiempos, el cantante también ha contado que lo que sí deja para más tarde es cantarle a su pareja, cuando ya está asentada la relación.

Adictiva forma parte de Volumen 1, el álbum de Jadel cuyo lanzamiento "está previsto para septiembre". "Tendrá seis o siete temas porque como es Volumen 1 luego habrá Volumen 2".