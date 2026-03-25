Jordi Sánchez reivindica a los perros en 'Cuerpos especiales': "¿Cómo no he tenido uno antes?"

Jordi Sánchez ha venido este miércoles a Cuerpos especiales para hablar de perros. El actor estrena este viernes 27 de marzo la serie de sketches Vida Perra y eso le ha dado pie a departir con Eva Soriano y Nacho García sobre su amor incondicional a los canes. Ramón y Manolo lo reciben felices cada vez que llega a casa y demuestran más alegría que sus propios hijos.

Mañana canina en Cuerpos especiales, y no solo porque Eva Soriano y Nacho García han estado buena parte del programa hablando de comida...

Jordi Sánchez ha venido este miércoles a presentar Vida Perra, la serie de sketches que se estrena este viernes 27 de marzo, y eso ha dado pie a actor y presentadores a departir sobre canes. El también protagonista de Aquí no hay quien viva es un enamorado tardío de estos animales y vive con dos, Ramón y Manolo (como el Dúo Dinámico).

"Nunca había tenido perro porque mi padre era muy hipocondríaco y me regalaron un perro cuando cumplí 50 años y fue como ¿Cómo no he tenido un perro antes? Es una maravillosa, estoy enamorada de mis perros. Me encantan. Son una fuente constante de felicidad como dice mi compañera Nathalie Seseña. Yo llego a mi casa y los que me reciben no son mis hijos", ha contado el intérprete.

En Vida Perra adopta a otro can para sacarlo de paseo al parque y terminar charlando con otros dueños.

"Es una serie de sketches donde seis, siete personajes se encuentran en un parque. Es gente que no tiene nada que ver una con otra, ni económicamente ni a nivel de mentalidad, y hablan de la vida. Lo que sería la sociedad actual", ha dicho para explicar después que "no tiene nada que ver el amor a los perros que trabajar con perros". Y no es que sus compañeros peludos se hayan portado mal en el rodaje, más bien todo lo contrario.

Su mascota en Vida Perra es una basset hound muy tranquila. "Me lo ponían al lado, me miraba un poquito y se quedaba dormida", ha contado después de explicar por qué le asignaron esta raza. "Primero piensan en los actores y luego nos asignan perros que tienen nuestra personalidad".

Aunque su perra era tranquila, el ritmo de rodaje fue brutal. "Es una serie a nivel técnico muy sencilla. Una cámara casi fija y los actores largando como no he largado en mi vida. Estudiar mucho, improvisar poco y mucha concentración. Es casi teatro grabado", ha dicho sobre cómo funcionan estas producciones tipo Camera Café.

"Una cámara casi fija y los actores largando como no he largado en mi vida"

Pese a este ritmo, Jordi Sánchez también saca tiempo para escribir. Después del éxito de Alimañas, el actor y Pep Anton Gómez trabajan en nuevos proyectos. Cada mañana se sienta a las 9 a escribir y poder sacarlos a delante. "La inspiración viene trabajando", ha dicho para romper con la idea de que quienes trabajan en casa pueden estar haciendo otras cosas a la vez.

"Claro que la pongo [disciplina] y además al principio no lo entiende nadie. Tú cuando trabajas en casa, tu pareja, tu madre... te dicen Ya que estás, vete a la pescadería y yo No, no, es que estoy trabajando. De tal hora a tal hora no puedo hacer otra cosa. A la gente le cuesta entenderlo", ha dicho para luego explicar que los horarios no son continuados. "Escribir ocho horas es complicado. A la cuarta hora necesito que me dé el aire", ha apuntado.

Es más fácil interpretar muchas horas seguidas. "Los actores estamos más acostumbrados", ha asegurado. "Y también a hacerlo en estaciones que no tocan. El último capítulo de La Que Se Avecina, de Navidad, lo grabamos en verano".