Sílvia Pérez Cruz presenta 'Oral_Abisal': "Me ayuda crear estructuras que funcionan en la naturaleza"

Sílvia Pérez Cruz ha hablado de su nuevo disco junto a Eva Soriano y Nacho García, a quienes ha deleitado con su desbordante talento. " El vinilo lo he separado porque son dos estados, dos tiempos diferentes. Abisal te invita a una introspección y parar el tiempo, y Oral es caminar", ha contado del proyecto.

Silvia Pérez Cruz se une a Cuerpos especiales como gigante de la música que es, y pese a estar algo enferma la invitada ha entrado por teléfono a charlar con Eva Soriano y Nacho García.

Este viernes 8 de mayo la artista lanzará Oral_Abisal, un proyecto dividido en dos: "He hecho dos órdenes, aunque si lo escuchas en digital está todo concentrado. El vinilo lo he separado porque son dos estados, dos tiempos diferentes. Abisal te invita a una introspección y parar el tiempo, y Oral es caminar".

La artista ha compartido con los presentadores del anti-morning show cómo nació este proyecto: "Empiezo a componer por necesidad, para entender la vida un poco, luego viene el contexto y me di cuenta que estaba trabajando estos dos mundos y pensé en separarlo y al final me di cuenta en que quería buscar lo que conecta esos dos extremos, que es lo que me gusta a mí, buscar lo que nos une".

Ese recorrido se hace a través del ciclo del agua. "Me ayuda crear estructuras que funcionan en la naturaleza". "¿Os acordáis de las fases del ciclo del agua? Yo no me acordaba de todas", ha bromeado la invitada, y junto a Nacho y Eva ha repasado este proceso cual clase de Naturales.

"Para analizar necesitamos poner un nombre, pero cuando creo no hay ningún nombre"

Sílvia Pérez Cruz es una artista que mezcla de géneros de manera orgánica, porque ella no planea "nada" de esto al crear música: "Lo hago con las herramientas que voy conociendo, he ido viajando mucho y de cada estilo he aprendido algo, y depende de lo que quiero expresar me sale una cosa u otra". "Para analizar necesitamos poner un nombre, pero cuando creo no hay ningún nombre", ha condensado la artista.

Para la cantante sus padres y amigos han sido los que la han inspirado y guiado por cómo han ido "crecido y reaccionado a la vida", pero en cuando a sus inspiraciones musicales Pérez Cruz ha mencionado a Enrique Morente, Caetano Veloso y Björk: "Lo tienen todo, conocen la memoria y están conectados con La Tierra, pero siguen buscando y van a otros planetas".

A Sílvia Pérez Cruz tiene la esperan muchos conciertos por delante, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Y la artista ha aprovechado para invitar a Eva Soriano y Nacho García a cualquiera de sus conciertos.

En cuanto a su show en el Olimpia de París, la artista ha dicho que "es muy fuerte" lo que vivió allí: "Yo no soy muy de soñar con cosas, pero esta sí que la había soñado".