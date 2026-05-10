Así ha sido el debut de Ana Mena como coach de 'La Voz Kids': actuación grupal, canciones con tres talents y mucho más

Decía que tenía nervios al empezar el programa. Ana Mena estaba deseando empezar su primera experiencia en las audiciones de La Voz Kids, como si supiese lo que estaba por venir. ¡Su debut en el talent musical de Antena 3 ha sido redondo!

La cantante, que fue invitada a la Gran Final de La Voz en 2022 para cantar con los finalistas Música Ligera, empezó pisando fuerte cantando junto a Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi una versión en castellano de Hey Jude, compuesta por Paul McCartney en 1968.

No fue su único número musical de la noche —sí de los otros coaches—, pues tres participantes en las audiciones le pidieron cantar con ella.

Ana Mena hace los coros de 'Las 12' a Elsa en un emocionante dúo | antena3.com

Ana dijo sí a todo y cantó Las 12 con Elsa y Madrid City con Claudia. Sin duda dos de los momentos más mágicos de la noche.

Los dos primeros talents de su equipo y la victoria frente a Antonio Orozco

Curiosamente ninguna de las jóvenes cantantes entraron al equipo de Ana Mena, que incorporó dos talents a su equipo en su debut como coach.

La primera fue Triana, de siete años, que sorprendió primero cantando Señora de Rocío Jurado y que volvió a sorprender cuando dejó a Antonio Orozco con la miel en los labios y eligió a Ana Mena.

"Yo ya lo tenía pensado", dijo la joven talent que parecía iba a irse al equipo de Orozco, quien ya se veía con la victoria. Y añadió a continuación: "Yo ya tenía pensado que era Ana Mena".

Ana Mena y Triana, el primer dúo de La Voz Kids, cantan juntas 'A un paso de la luna' | antena3.com

La pequeña cantante, que también hizo un dúo con Ana Mena, consiguió que los cuatro coaches se diesen la vuelta igual que Leo, que cantó Defying Gravity del musical Wicked y que provocó una batalla verbal de los profesores. Todos lo querían en su equipo y Antonio Orozco y Ana Mena usaron el botón del superbloqueo para anular a sus rivales.

El primero se quitó del medio a Edurne y la segunda, a Luis Fonsi. "Perdón, de verdad estoy aterrorizada. No puedo perderlo", dijo la malagueña, que finalmente fue la elegida por el talent sumando al segundo integrante en su equipo.

Team Ana Mena ha empezado fuerte. ¿Cómo seguirá las siguientes semanas?