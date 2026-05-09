Pablo Alborán sorprende en Barcelona con una canción inédita: así suena 'Tiempos bonitos'

Pablo Alborán ha sorprendido al público del Palau Sant Jordi de Barcelona, donde este viernes 8 de mayo ha celebrado un concierto muy especial como parte de su gira Global Tour KM0. Aparte de atreverse a hablar en catalán, el malagueño ha conquistado a los asistentes al cantar una composición inédita.

Tiempos bonitos es un tema sensual y pegadizo que indaga en una relación romántica que no llegó a buen puerto a pesar de la química inicial: "Fueron noches de loco / Comiéndonos todo / Fueron tiempos bonitos / Que se quedaron en fotos", dice la letra.

"No pudimos entenderlo / No pudimos remediarlo / Dejamos pasar el tiempo / Y si te vi ya no me acuerdo", repite en el estribillo. Esta parte de la canción ya la compartió Pablo Alborán recientemente en redes sociales, donde hizo sonar el tema en estudio. "Me está costando aguantarme las ganas de sacar este tema", escribió en Instagram. Pero, a pesar de sus palabras, Tiempos bonitos aún no tiene fecha de lanzamiento.

Pablo Alborán comenzó su gira Global Tour KM0en América del Sur con conciertos en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Ahora, tras una parada en Portugal, el malagueño aterriza en su país y ya ha actuado en Bilbao y Barcelona.

Entre mayo y agosto, el artista celebrará un total de 22 espectáculos en España con paradas en otras ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla o Zaragoza. Durante su show, el cantante hace "un recorrido por el nuevo disco [KM0] y algunas canciones desde 2010", según confesó en Local de Ensayo Europa FM.

Setlist de Pablo Alborán con 'Global Tour KM0'