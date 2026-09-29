En 'Cuerpos especiales'
Jorge Yorya desgrana la entrevista a Pedro Buerbaum, "el sol" que necesita "un satélite" que orbite a su alrededor
El Profeta del algortimo Jorge Yorya ha analizado en Cuerpos especiales la última entrevista viral a Pedro Buerbaum, el creador de los gofres con forma de aparato reproductor masculino, "un tío muy tío, de los que quiere montar negocios y hacer pesas", que indica que prefiere una pareja que sea "ama de casa, que se adapte 100%" a su vida, es decir, "una persona que orbite, que sea un satélite" porque a él le ha tocado "ser el Sol".