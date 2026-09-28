Marisa se lleva 3.000 euros en 'Pilla la cita y gana la guita' de 'Cuerpos especiales' por usar la "lógica inversa"

Marisa se lleva 3.000 euros en 'Pilla la cita y gana la guita' de 'Cuerpos especiales'. | .

Marisa se ha llevado 3.000 euros de 'Pilla la cita y gana la guita' de Cuerpos especiales gracias a sus tres aciertos en el programa de este 28 de septiembre.

La oyente de Europa FM ha empezado por todo lo alto la semana en directo con Eva Soriano y Nacho García, y hemos querido hablar con ella para que nos comparta algunas impresiones de su victoria.

¿Y qué hará con el premio Marisa? "No me ha dado tiempo a pensarlo porque estaba trabajando, pero tengo varios viajes pendientes para los que necesitaba ahorrar así que a lo mejor hago alguno", nos ha explicado.

No era la primera vez que Marisa entraba en directo en 'Pilla la cita y gana la guita'. "Entré ya con Lala y Nacho pero a la primera me fundieron", nos ha contado la ganadora. De hecho, también nos ha confesado que participa casi todos los días para ver si es la seleccionada.

La oyente no ha seguido ninguna estrategia para acertar cada una de las citas, Y nos confiesa que "ha sido un poco al azar". Es más: la ganadora juega diariamente desde el trabajo a adivinar cada cita, y ha "aplicado la lógica inversa porque últimamente no acertaba".

Marisa se ha llevado 3.000 euros de 'Pilla la cita y gana la guita' desde su trabajo en una oficina de telecomunicaciones. Y nos ha revelado qué han hecho sus compañeros cuando se lo ha contado: "Se han quedado muy parados, se han puesto muy contentos".

👉Si quieres ser como Marisa, participa cada día en' Pilla la cita y gana la guita'. ¡Y a ver si hay suerte!