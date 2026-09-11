José Yélamo explica el valor de su programa 'Timadores': "Es difícil reconocer ante una cámara que te han 'tangao'"

El presentador José Yélamo esta muy contento de poder anunciar Timadores, el nuevo proyecto televisivo en el que ahonda en las historias personales de quienes han sufrido algunas de las estafas más importantes del país.

"Me hace salir de mi registro, esto es otro tono", ha indicado sobre el formato, que verá la luz en apenas un mes en Atresplayer y en La Sexta. "Las historias son duras (…) Pero tiene algo de película, son pequeñas obras de arte", ha reconocido el popular periodista.

"Es difícil reconocer ante una cámara que te han tangao", ha explicado sobre la "valentía de la gente" al exponer sus casos para "aprender y tomar nota de cosas que no tenemos que hacer".

Como ejemplo, ha recordado el famoso caso de Paco Sanz, que estafó a miles de personas incluida el presentador Dani Mateo, que "fue absolutamente estafado por este señor" al involucrarse personalmente.

Sin embargo, también detalla otros métodos más sutiles, como las llamadas telefónicas o SMS que "nos pasa a diario" y a los que también hay que prestar atención.

También ha habido tiempo de recordar los grandes momentos que ha plasmado en sus redes sociales junto a su amigo Roberto Leal, sobre todo los vídeos en los que aparecen cantando chirigotas inventadas. "Es una chorrada que hacemos, pero tiene buena aceptación", ha explicado entre risas.