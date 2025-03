Juanjo Bona reivindica a sus fans: "Hay muchas locas, pero las mías no"

Juanjo Bona ha vuelto a Cuerpos especiales, esta vez en solitario, para presentar Recardelino, el álbum debut de este joven artista tras su paso por Operación Triunfo 2023. "Estoy muy nervioso, pero muy contento. Es la semana más fuerte de mi vida", ha confesado a Eva Soriano y Nacho García.

Un proyecto musical que está muy vinculado a su tierra ya en el mismo título del disco, ya que "cardelino es un jilguero en aragonés y también es un localismo de Magallón [su pueblo], se utiliza como expresión para los niños divertidos y me lo decía mi abuela", ha explicado el autor. Una apuesta artística muy personal, de la que no estuvo seguro al principio. "Me convencieron la propia discográfica y mi equipo [...]. Yo era el primero que pensaba que tenía que ser comercial", ha recordado, añadiendo que está "contentísimo de haber tomado este camino" porque "no era consciente de hasta qué punto la jota que yo llevaba toda la vida cantando se podía fusionar".

Para muestra, Virgen de Magallón, el adelanto en el que profundiza en una leyenda del siglo XIII de su pueblo que narra la disputa entre dos familias "que se enfrentaron en el pueblo por un tema de tierras" y cuyo desenlace se produjo al "tercer día", cuando asesinaron con lanzas a uno de los implicados en la iglesia local, llegando a herir a la virgen de la parroquia. "Por eso desapreció del pueblo y apareció a 80 kilómetros [...]. Cuentan que hasta que no se muera toda la gente con ese apellido no volverá".

Sin embargo, Juanjo Bona ha indicado que sus canciones favoritas del disco son Moncayo y Villano, "la número cuatro es de las más especiales, más raras y más folclóricas; creo que va a sorprender".

Su próximo reto son las firmas de discos en Madrid el día 7 de marzo, día del lanzamiento del álbum, y el 11 en Zaragoza. Además, en apenas unas semanas comienza su gira Tan Mayor y Tan Niño. "Es de lo que más ganas tengo, no doy un concierto desde OT", ha explicado, destacando que lo que más le está gustando durante los ensayos es "cómo suena en directo lo que está fuera de repertorio, cosas muy folclóricas y de raíz que vamos a hacer reversionadas".

Además, ha aprovechado la visita a Cuerpos especiales para reivindicar su comunidad de fans. "Son gente increíble y muy inteligente y no están locas, luego vienen a mi pueblo y las conozco y son muy majas. Hay muchas locas, pero las mías no".