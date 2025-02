Juanjo Bona canta una leyenda en 'Virgen de Magallón', el último adelanto de su disco debut

Juanjo Bona se consolida como un artista folclórico y moderno con Virgen de Magallón, el cuarto y último adelanto de su disco debut. El concursante de Operación Triunfo 2023fusiona jota y pop, tradición y vanguardia, en un nuevo sencillo donde canta una leyenda popular de Magallón (Zaragoza), su pueblo natal.

La música de Juanjo Bona siempre lleva sus raíces por bandera, y esta no es una excepción. En Virgen de Magallón, el cantante narra una historia popular sobre la virgen de su tierra, que terminó fugándose de su pueblo por el conflicto de dos familias vecinas provocado por un asesinato.

"Esta noche ha huido / Sin mirar atrás / Es tan fuerte lo que ha visto / Que no lo podrá olvidar / La noche de anoche / Y sin avisar / Dieron muerte a un hombre / Justo enfrente del altar", canta en la primera estrofa.

'Virgen de Magallón', último sencillo del disco debut de Juanjo Bona

Virgen de Magallón supone el cuarto y último single de Recardelino, el álbum de estudio debut de Juanjo Bona que verá la luz el 7 de marzo. El título hace referencia a un ave de la zona del campo de Borja y de Magallón, pero su significado va más allá: "En mi pueblo, se utiliza como una expresión que la gente mayor suele decir a los niños que son muy activos, cantarines... lo que yo era de pequeño y lo que toda mi vida me dijo mi abuela", explicó.

El disco cuenta con once canciones, siendo la primera de ellas una introducción. Al tracklistpertenecen los tres sencillos anteriores a Virgen de Magallón: Mis tías, Moncayo y Golondrinas. Todos ellos dan pistas sobre un trabajo general compacto y personal, donde la tradición y el costumbrismo se dan la mano con melodías a medio camino entre el folclore y la jota con el pop indie.

Tracklist de 'Recardelino'

1. Intro

2. Moncayo

3. Villano

4. Virgen de Magallón

5. Golondrinas

6. Me sabe mal

7. Mis tías

8. La plaza y el río

9. Nuestra forma de hablar

10. La magallonera

11. Últimamente

Letra de 'Virgen de Magallón', de Juanjo Bona

Esta noche ha huido

Sin mirar atrás

Es tan fuerte lo que ha visto

Que no lo podrá olvidar

La noche de anoche

Y sin avisar

Dieron muerte a un hombre

Justo enfrente del altar

-

Virgencica-ca

Se ha asustado-do

Ahora vive en otro lado

Pobrecica-ca

Qué descaro-oh

No es lugar para disparos

-

Fueron a por ella

Eran un montón

Cantan por el camino

Para pedirle perdón

Dice que se queda

No hay negociación

Era un hombre malo

Venga, vuelve a Magallón

-

Virgencica-ca

Se ha asustado-do

Se mudó al pueblo de al lado

Pobrecica-ca

Qué descaro-oh

No es lugar para disparos

-

Yo no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo

Llevo el susto metido en el alma

Si yo en vuestros líos no me meto

No os lieis a tiros en mi casa

Yo no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo

Llevo el susto metido en el alma

Si yo en vuestros líos no me meto

No os lieis a tiros en mi casa