Julián López y Natalia Verbeke presentan Lapönia: "La película enseña que a pocos que escuchemos nos va a ir mejor"

Julián López y Natalia Verbeke llegan esta Semana Santa a las salas de cine con Lapönia , una película que se desarrolla en Navidad pero que no es apta para niños. La actriz ha insistido en su visita a Cuerpos especiales , donde los dos actores han hablado del debate que plantea la cinta y de la posibilidad de hacer una segunda parte.

Natalia Verbeke ha llegado a Cuerpos especiales con un mensaje: "No es una peli de Navidad. Como vaya algún niño, le vamos a destrozar la infancia".

La actriz se ha querido dejar las cosas claras al hablar de Lapönia, la película que se estrena en cines el miércoles 1 de abril y que protagoniza junto a Julián López, quien no se ha perdido la visita a Nacho García y Lalachus.

"No deben ir los niños", ha insistido antes de entrar en materia. "Se desarrolla en Navidad pero no tiene nada que ver con la Navidad. No es apta para niños que creen todavía en lo bonito de la Navidad y de la ilusión".

"Como vaya algún niño, le vamos a destrozar la infancia"

Los dos actores son pareja en la película que protagonizan también Ángela Cervantes y Vebjørn Enger, que dan vida a otro matrimonio (las dos actrices hacen de hermanas), y confiesan que sus personajes sufren mucho a lo largo de los 90 minutos que dura la cinta. "Para nosotros es terrible, es dolorosísimo lo que está pasando", han contado al hablar de la producción que mezcla drama y comedia a partes iguales.

"Hay una corriente en los últimos años en el cine que se hace aquí, y que se hace en todos lados, que mezcla los géneros porque en realidad es la vida. Todo convive y aquí está bastante equilibrado", ha apuntado Julián López sobre esta intersección de géneros. "De hecho, la parte de la comedia tampoco se subraya mucho. Teníamos cuidado con no pasarnos mucho para que si la película coge una parte más emocional fuera creíble".

La duración de Lapönia es un acierto para Lalachus, y también para la propia Natalia Verbeke: "Está muy bien, se agradece y así luego sales del cine, te vas a tomar algo porque te da tiempo y luego sigues charlando",

Porque la película presenta un debate: dos parejas, dos formas diferentes de ver la vida, de educar, de cómo se plantean los asuntos éticos... " La película enseña que a poco que escuchemos nos va mejor y aprendemos más", ha dicho a este respecto Julián López, que define Lapönia como conciliadora: "Deja un poco ese mensaje, vamos a escuchar un poco al de enfrente".

Una obra de teatro... ¿y segunda parte?

Lapönia fue obra de teatro antes que película. "Ofrece otra versión", ha apuntado Julián López para animar a la gente a ir al cine. "Es verdad que los guionistas hicieron la adaptación", aunque luego el director David Serrano hizo los arreglos más cinematográficos.

"Es totalmente complementaria", ha insistido para luego hablar de la segunda parte de Lapönia, Victoria, escrita también por Cristina Clemente y Marc Angelet y actualmente en el Teatro Fígaro de Madrid.

¿Habrá segunda parte de la película? "No se está hablado pero dependerá de cómo vaya esta", ha apuntado Natalia. "Tiene que ir bien Lapönia en cine para que se haga", ha apuntado Julián, que se enteró de la existencia de esta obra gracias a Vebjørn, su compañero noruego que da vida a un finlandés, en el Festival de cine de Málaga.

No estaría mal volverse a juntar y vivir otro Gran Hermano de buen rollo y muchos planes como vivieron durante en Mungia (Vizcaya), donde se grabó la película.

Y hablando del Festival de Málaga también ha salido el tema de ver la película con público y de lo curioso que resulta que las risas lleguen en momentos inesperados y que no respondan a los chistes de guión.