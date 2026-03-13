¿Qué ha pasado con las entradas de Kanye West en Madrid? El motivo de la bajada de precios

Kanye West, ahora conocido como Ye, actuará el 20 de julio de 2026 en el Estadio Metropolitano de Madrid, siendo este su único concierto en España. Las entradas ya están a la venta, pero el proceso de compra ha generado una gran polémica en redes sociales por la bajada repentina de precios.

El martes 10 de marzo comenzó la venta privada exclusiva para los usuarios registrados en el formulario. Durante esta preventa, salieron a la luz los costes de las entradas. Sin embargo, estas cifras bajaron sin previo aviso en la venta general, que comenzó el jueves 12 de marzo por la mañana a través de este enlace. Por ejemplo, el precio de la graba baja descendió 110 euros respecto a la preventa.

Esto despertó la desconfianza en redes sociales, donde varios usuarios especularon sobre una "estafa masiva". Es cierto que las promotoras aseguran que existe una "enorme demanda" aunque aún queden entradas disponibles, pero eso no significa que el concierto sea una estafa. No lo es. El concierto es real, pues los usuarios registrados a la newsletter de Kanye West recibieron información al respecto.

Por qué bajaron los precios

Tras la polémica generada, las promotoras han publicado un comunicado oficial este jueves 12 de marzo para esclarecer lo ocurrido. "En el marco de la preparación del evento de Ye en Madrid, les informamos que, tras realizar ajustes finales en la configuración del recinto y la producción, se han ajustado algunos precios en ciertas localidades", ha dicho la cuenta de Instagram @yelivemadrid junto a Roller Group, 515 Entertainment y Vibra Music.

"Se han ajustado algunos precios en ciertas localidades"

Además, han añadido que "estas entradas pueden presentar distintas ubicaciones y niveles de visibilidad, por lo cual presentan variaciones en sus tarifas".

Cómo cambiar las entradas

El comunicado también informa a los usuarios los pasos a seguir en caso de querer cambiar sus entradas tras la rebaja de precios. "Les informamos que, si desean optar por un cambio de sus boletos a estas nuevas localidades, podrán hacerlo siempre que exista disponibilidad", aseguran.

"Para gestionar cualquier consulta o cambio, les solicitamos que se pongan en contacto con nuestro equipo a través del correo electrónico hello@vibramusic.es, quienes estarán a su disposición para asistirles en el proceso", añaden. Y zanjan: "Agradecemos su comprensión y quedamos a su servicio para cualquier duda".