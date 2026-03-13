Chanel, protagonista inesperada del videoclip de 'Sin miedo a nada' de st. Pedro

En 2001 llorábamos con Álex Ubago y la canción Sin miedo a nada y 25 años después bailamos con st. Pedro y este mismo tema.

El cantante canario le ha dado un nuevo ritmo al mítico tema que popularizó el cantante de Vitoria y Amaia Montero con un videoclip al que se ha unido Chanel. La intérprete de Matahari no presta su voz a este tema —aunque hubiese estado bien que lo hiciese, por qué no— sino que se suma como bailarina al lado del coreógrafo uruguayo Michael Olivera.

Los dos artistas bailan agarrados en lo que parece una coctelería sin dejar ver sus rostros en ningún momento. Chanel solo asoma en un plano bajo un sombrero y un enorme abrigo de piel.

Chanel, en el videoclip de st. Pedro | VEVO

La cantante y también bailarina profesional muestra sus dotes en el vídeo aunque lo hace de manera discreta, solo se le ve en una secuencia a contraluz y detrás de un cristal. Además tampoco aparece su nombre en los títulos de crédito.

Chanel y st. Pedro empezaron su relación en el verano de 2025 y esta es, en cierto modo, su primera colaboración oficial. Antes la ganadora del Benidorm Fest 2022 había estrenado la canción Es tan fácil, que dicen es un tema dedicado a su chico.

La letra de 'Sin miedo a nada' y el vídeo de Álex Ubago y Amaia Montero

Que no te vayas, mi vida

Me muero por escucharte

Decir las cosas que nunca digas

Mas me callo y te marchas

Mantengo la esperanza

De ser capaz algún día

De no esconder las heridas que me duelen al pensar

Que te voy queriendo cada día un poco más

¿Cuánto tiempo vamos a esperar?

Me muero por abrazarte

Y que me abraces tan fuerte

Me muero por divertirte

Y que me beses cuando despierte

Acomodado en tu pecho

Hasta que el sol aparezca

Me voy perdiendo en tu aroma

Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando

Palabras que llegan a este pobre corazón

Voy sintiendo el fuego en mi interior

Me muero por conocerte

Saber qué es lo que piensas

Abrir todas tus puertas

Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir

Centrar en tus ojos mi mirada

Cantar contigo al alba

Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios

Y ver en tu rostro cada día

Crecer esa semilla

Crear, soñar, dejar todo surgir

Aparcando el miedo a sufrir

Me muero por explicarte

Lo que pasa por mi mente

Me muero por intrigarte

Y seguir siendo capaz de sorprenderte

Sentir cada día

Ese flechazo al verte

¿Qué más dará lo que digan?

¿Qué más dará lo que piensen?, si estoy loco es cosa mía

Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor

Vuelvo a ver brillar la luz del sol

Me muero por conocerte

Saber qué es lo que piensas

Abrir todas tus puertas

Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir

Centrar en tus ojos mi mirada

Cantar contigo al alba

Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios

Ver en tu rostro cada día

Crecer esa semilla

Crear, soñar, dejar todo surgir

Aparcando el miedo a sufrir

Me muero por conocerte

Saber qué es lo que piensas

Abrir todas tus puertas

Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir

Centrar en tus ojos mi mirada

Cantar contigo al alba

Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios

Y ver en tu rostro cada día

Crecer esa semilla

Crear, soñar, dejar todo surgir

Aparcando el miedo a sufrir