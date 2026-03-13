Chanel, protagonista inesperada del videoclip de 'Sin miedo a nada' de st. Pedro
st. Pedro ha invitado a Chanel a unirse al videoclip de su último lanzamiento musical. El cantante canario estrena este viernes Sin miedo a nada, una versión del mítico tema de Álex Ubago y Amaia Montero.
En 2001 llorábamos con Álex Ubago y la canción Sin miedo a nada y 25 años después bailamos con st. Pedro y este mismo tema.
El cantante canario le ha dado un nuevo ritmo al mítico tema que popularizó el cantante de Vitoria y Amaia Montero con un videoclip al que se ha unido Chanel. La intérprete de Matahari no presta su voz a este tema —aunque hubiese estado bien que lo hiciese, por qué no— sino que se suma como bailarina al lado del coreógrafo uruguayo Michael Olivera.
Los dos artistas bailan agarrados en lo que parece una coctelería sin dejar ver sus rostros en ningún momento. Chanel solo asoma en un plano bajo un sombrero y un enorme abrigo de piel.
La cantante y también bailarina profesional muestra sus dotes en el vídeo aunque lo hace de manera discreta, solo se le ve en una secuencia a contraluz y detrás de un cristal. Además tampoco aparece su nombre en los títulos de crédito.
Chanel y st. Pedro empezaron su relación en el verano de 2025 y esta es, en cierto modo, su primera colaboración oficial. Antes la ganadora del Benidorm Fest 2022 había estrenado la canción Es tan fácil, que dicen es un tema dedicado a su chico.
La letra de 'Sin miedo a nada' y el vídeo de Álex Ubago y Amaia Montero
Que no te vayas, mi vida
Me muero por escucharte
Decir las cosas que nunca digas
Mas me callo y te marchas
Mantengo la esperanza
De ser capaz algún día
De no esconder las heridas que me duelen al pensar
Que te voy queriendo cada día un poco más
¿Cuánto tiempo vamos a esperar?
Me muero por abrazarte
Y que me abraces tan fuerte
Me muero por divertirte
Y que me beses cuando despierte
Acomodado en tu pecho
Hasta que el sol aparezca
Me voy perdiendo en tu aroma
Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando
Palabras que llegan a este pobre corazón
Voy sintiendo el fuego en mi interior
Me muero por conocerte
Saber qué es lo que piensas
Abrir todas tus puertas
Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir
Centrar en tus ojos mi mirada
Cantar contigo al alba
Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios
Y ver en tu rostro cada día
Crecer esa semilla
Crear, soñar, dejar todo surgir
Aparcando el miedo a sufrir
Me muero por explicarte
Lo que pasa por mi mente
Me muero por intrigarte
Y seguir siendo capaz de sorprenderte
Sentir cada día
Ese flechazo al verte
¿Qué más dará lo que digan?
¿Qué más dará lo que piensen?, si estoy loco es cosa mía
Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor
Vuelvo a ver brillar la luz del sol
Me muero por conocerte
Saber qué es lo que piensas
Abrir todas tus puertas
Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir
Centrar en tus ojos mi mirada
Cantar contigo al alba
Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios
Ver en tu rostro cada día
Crecer esa semilla
Crear, soñar, dejar todo surgir
Aparcando el miedo a sufrir
Me muero por conocerte
Saber qué es lo que piensas
Abrir todas tus puertas
Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir
Centrar en tus ojos mi mirada
Cantar contigo al alba
Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios
Y ver en tu rostro cada día
Crecer esa semilla
Crear, soñar, dejar todo surgir
Aparcando el miedo a sufrir