Vota en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al ganador de la semana

La lista de Pueblos especiales no deja de crecer. Trece localidades se incluyen entre las más molonas de España y ya está abierta la encuesta para elegir la nueva incorporación. ¿Cuál debe ganar esta vez?

Coca, en Segovia; Ayamonte, en Huelva; Benicàssim, en Castellón; Villanueva de Duero, en Valladolid; y Estornnios, en Cáceres, compiten por colarse en la lista de Cuerpos especiales y sumarse a Cristo del Espíritu Santo, el pueblo de Ciudad Real que venció la semana pasada, o Cortes, la localidad de Navarra que se llevó la primera victoria.

Hay que reconocer que los embajadores rurales de los cinco sitios se lo han currado a la hora de vender sus virtudes pero solo uno puede ganar y llevarse el kit de Cuerpos especiales. ¿A cuál le darías la victoria?

¿Te convenció el castillo gótico mudéjar de Coca? ¿Eres más de los atardeceres de Ayamonte? ¿Lo tuyo son los festivales y tu pueblo es Benicàssim? ¿Te quedas con la Cartuja de Nuestra señora de Aniago de Villanueva del Duero? ¿O le das tu voto a Estorninos?

El plazo para votar ya está abierto y se cierra el lunes 16 a las 07:00 horas. Después, Eva Soriano y Nacho García se encargarán de anunciar al ganador y abrir una nueva semana de concurso.