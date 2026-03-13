Vota en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al ganador de la semana
En Cuerpos especiales se han propuesto hacer un mapa con los pueblos más molones de España y cinco nuevas localidades aspiran esta semana a colarse en él. ¿Cuál debe ganar? Vota por tu favorita y conecta el lunes la radio para descubrir cuál se ha llevado la victoria.
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
La lista de Pueblos especiales no deja de crecer. Trece localidades se incluyen entre las más molonas de España y ya está abierta la encuesta para elegir la nueva incorporación. ¿Cuál debe ganar esta vez?
Coca, en Segovia; Ayamonte, en Huelva; Benicàssim, en Castellón; Villanueva de Duero, en Valladolid; y Estornnios, en Cáceres, compiten por colarse en la lista de Cuerpos especiales y sumarse a Cristo del Espíritu Santo, el pueblo de Ciudad Real que venció la semana pasada, o Cortes, la localidad de Navarra que se llevó la primera victoria.
Hay que reconocer que los embajadores rurales de los cinco sitios se lo han currado a la hora de vender sus virtudes pero solo uno puede ganar y llevarse el kit de Cuerpos especiales. ¿A cuál le darías la victoria?
¿Te convenció el castillo gótico mudéjar de Coca? ¿Eres más de los atardeceres de Ayamonte? ¿Lo tuyo son los festivales y tu pueblo es Benicàssim? ¿Te quedas con la Cartuja de Nuestra señora de Aniago de Villanueva del Duero? ¿O le das tu voto a Estorninos?
El plazo para votar ya está abierto y se cierra el lunes 16 a las 07:00 horas. Después, Eva Soriano y Nacho García se encargarán de anunciar al ganador y abrir una nueva semana de concurso. Si quieres que tu pueblo también participe, manda un mensaje al 619 441 746 para demostrar que es el más molón. Puede que sea el siguiente en sumarse a esta lista.
- 1
Estorninos (Cáceres)
Población - 24 habitantes | Reclamo - las reuniones cuando sacan sillas y mesas a la calle para cenar juntos, tocar la guitarra... | Otras cosas típicas - las rutas de senderismo, la romería con paella, que se llega a ella a través del Puente Romano de Alcántara, la vida que hay a pesar de ser tan pocos, las calles estrechas donde nacen amores de verano, las señoras que enseñan a los niños a cazar gamusinos y las noches estrelladas.
- 2
Villanueva de Duero (Valladolid)
Población - 1263 habitantes | Reclamo - la cartuja de Nuestra Señora de Aniago, del siglo XV | Otras cosas típicas - las sopas de ajo, las patatas con bacalao, los periquitos de aceite y huevo, las hojuelas, las fiestas de sus dos patrones, los eventos organizados por diez asociaciones y el aire puro.
- 3
Coca (Segovia)
Población - 1.706 habitantes | Reclamo - su castillo gótico mudéjar propiedad de la Casa de Alba | Otras cosas típicas - las fiestas en honor al nacimiento del emperador Teodosio I el Grande, la torre huérfana de San Nicolás y la gastronomía con platos como el cochinillo, los torreznos o el almuerzo del segador, plato con el que se terminan las fiestas elaborado con huevos, chorizo y morcilla.
- 4
Ayamonte (Huelva)
Población - 22.000 habitantes | Reclamo - sus atardeceres en la playa | Otras cosas típicas - su necrópolis fenicia, la iglesia de Las Angustias del siglo XV, la Plaza de La Laguna con un azulejo que representa a Joaquín Soroya haciendo el cuadro La Pesca del Atún y lo cerca que está de Portugal, solo les separa el río Guadiana.
- 5
Benicàssim (Castellón)
Población - 20.000 habitantes | Reclamo - sus festivales de música internacionales, el SanSan Festival es el primero de la temporada | Otras cosas típicas - sus siete playas, su gastronomía, sus fiestas patronales y la fiesta de de las paellas de finales de enero con más de 1.000 paellas en la calle.