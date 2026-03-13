Liam Gallagher responde a lo que dijo Rosalía en los BRIT Awards: "Ella es bíblica"

Rosalía no solo actuó y recogió un premio en los BRIT Awards 2026, sino que también pronunció unas palabras para el líder de Oasis: Liam Gallagher. Ocurrió el pasado 28 de febrero y, casi dos semanas después, el británico se ha hecho eco de lo ocurrido.

Durante la gala de los galardones británicos, el presentador Jack Whitehall se acercó a la mesa de Rosalía para hablar un momento con ella. Tras hablar de los numerosos idiomas que incluye su disco LUX, el humorista le propuso probar con el dialecto de Mánchester conocido como "manc" —en español, mancuniano—. De hecho, animó a la artista a decir alguna palabra, como por ejemplo "sunshine".

En ese momento, Rosalía hizo referencia al mítico "sunshiiiine" pronunciado por Liam Gallagher, que nació en Mánchester. "Liam Gallagher, quizás no me conozcas, pero yo sí te conozco a ti", dijo la española en inglés antes de recrear la entonación del cantante. "Amo Oasis demasiado, Dios bendiga a Oasis", añadió la catalana.

La respuesta de Liam Gallagher a Rosalía

Ahora, Liam Gallagher ha respondido a Rosalía con un breve y conciso mensaje en X. El artista, muy activo en esta red social, ha estado contestando a las preguntas de sus seguidores durante la tardel del jueves 12 de marzo. Un usuario le ha preguntado qué le pareció que Rosalía le mencionase en los BRIT Awards, a lo que él ha dicho: "Me gustó".

"Ella es bíblica"

No conforme con eso, el cantante de Oasis ha definido a Rosalía como "bíblica", dejando caer que podría haber escuchado su último disco LUX, donde la artista recorre un universo místico.

Esta no es la primera vez que un artista global ensalza el trabajo de Rosalía, pues en los últimos meses también lo han hecho grandes nombres de la música como Madonna, Lady Gaga o Harry Styles. Sin duda, la catalana se encuentra en el momento más álgido de su carrera a nivel internacional, y así lo demuestra el cartel de conciertos de su gira LUX TOUR.